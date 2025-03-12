ЭДО

Можно ли считать отсканированные копии оригиналами документов

Организация договорилась с контрагентом использовать отсканированные копии документов и подписывать их электронной подписью. Будут ли такие документы иметь юридическую силу или нет?
Можно ли считать отсканированные копии оригиналами документов
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Договор в письменной форме можно заключить путем составления одного документа (в том числе электронного), подписанного сторонами, или обмена письмами, телеграммами, электронными документами либо иными данными согласно правилам абз. 2 п. 1 ст. 160 ГК:

Письменная форма сделки считается соблюденной также в случае совершения лицом сделки с помощью электронных либо иных технических средств, позволяющих воспроизвести на материальном носителе в неизменном виде содержание сделки, при этом требование о наличии подписи считается выполненным, если использован любой способ, позволяющий достоверно определить лицо, выразившее волю. Законом, иными правовыми актами и соглашением сторон может быть предусмотрен специальный способ достоверного определения лица, выразившего волю.

Если договором предусмотрен обмен сканированными документами, то подписание может происходить с помощью простой электронной подписи.

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В п. 2 ст. 5 ФЗ от 06.04.2011 № 63-ФЗ указано, что простая электронная подпись подтверждает факт подписания определенным лицом. А значит, если в договоре предусмотрено, что документы считаются подписанными при обмене отсканированными копиями, то это соответствует законодательству.

наталья коновалова
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