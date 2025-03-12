Что нужно учесть работодателю при сотрудничестве с самозанятыми

Сейчас участились проверки ИФНС по работе с самозанятыми. Разобрались, на какие факторы чаще всего обращают внимание проверяющие.

Работа с самозанятыми полна рисков. Если налоговая найдет признаки подмены трудовых отношений, то компании не только доначислят НДФЛ и страховые взносы, но еще и обяжут заплатить штрафы и пени.

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Основные признаки фиктивной самозанятости выглядят так:

Компания — единственный заказчик у этого самозанятого Самозанятый соблюдает график работы и следует правилам внутреннего трудового распорядка. Заказчик обеспечивает работу как процесс: предоставляет оборудование, инструменты, рабочее место, контролирует работника, назначает режим работы. Самозанятому ежемесячно выплачивается фиксированная сумма, рассчитанная аналогично зарплате, причем в дни выплаты зарплаты штатным сотрудникам. Размер вознаграждения не зависит от объема оказанных услуг или выполненных работ. В договоре говорится о материальной ответственности, а не гражданско-правовых мерах ответственности: возмещение убытков, неустойка, проценты по ст. 395 ГК.

Если у организации выполняется хотя бы один из пяти пунктов, то обосновать взаимодействие с самозанятыми будет сложно. Поэтому рекомендуем взаимодействовать с самозанятыми только для оказания конкретных работ и услуг.