Какие «боли» своего подзащитного снимает адвокат в уголовном процессе 

Подозреваемые или обвиняемые в серьезных преступлениях остро нуждаются не только в минимизации наказания по предъявленной им уголовной статье, но и во многом другом.

С подробностями — адвокат и эксперт в области уголовного права Владимир Глыбочка.

Адвокат как гарант соблюдения УПК

Согласно стереотипным представлениям многих из нас, почерпнутым из детективных романов, фильмов и сериалов, человек прибегает к услугам адвоката, чтобы избежать или смягчить для себя наказание, предусмотренное определенной статьей Уголовного кодекса. Это действительно так.

Но причиной обращения к адвокату также становятся реальные «боли», с которыми сталкивается подследственный или подсудимый в ходе взаимодействия с правоохранительными органами и судом. И здесь уже затрагиваются положения не Уголовного, а Уголовно-процессуального кодекса (УПК).

Давайте подробнее рассмотрим именно этот аспект защиты. А для начала дадим определение, кто такой доверитель и подзащитный.

Доверитель — тот, кто доверил адвокату защиту находящегося под уголовным преследованием

Согласно закону «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (№ 63-ФЗ) доверитель — это лицо, доверившее адвокату свою защиту или защиту третьего лица (родственника или друга, например) в рамках уголовного судопроизводства. Для этого доверитель заключает с адвокатом соответствующее соглашение — гражданско-правовой договор в простой письменной форме.

Подзащитный — лицо (подозреваемый или обвиняемый в совершении уголовного преступления), которое в соответствии с данным соглашением находится под защитой адвоката на всех стадиях уголовного процесса.

Какие же проблемы, требующие адвокатского вмешательства, могут возникнуть у подзащитного с органами дознания, следствия или судом?

Проблемы доверителя, требующие помощи адвоката

Незаконные действия правоохранительных органов

В идеале правоохранительные органы должны действовать на основании закона, но на практике так бывает не всегда. Можно выделить следующие нарушения уголовно-процессуальных норм.

Незаконное задержание : доверитель был задержан без законных оснований или с нарушением процессуальных норм.

Неправомерный обыск или выемка : обыск или выемка были проведены с нарушением установленного порядка, без санкции суда или с нарушением прав доверителя.

Давление и принуждение к признанию : доверителя принуждали к признанию вины, оказывали на него психологическое давление или применяли насилие.

Отказ в доступе к адвокату : доверителю отказывали в доступе к адвокату на начальных стадиях уголовного преследования, что явилось нарушением его права на защиту.

Фальсификация доказательств: доверитель подозревает, что доказательства по его делу были сфальсифицированы или подделаны.

Искажения обвинения и квалификации преступления

В тех же детективных романах, фильмах или телесериалах встречается весьма расхожий сюжетный прием: жизненные трудности главного героя усугубляются из-за того, что на него «вешают» преступления, которых он не совершал.

Такое нередко случается и в жизни, когда отдельные чиновники из правоохранительных органов по ошибке или намеренно допускают незаконные действия в отношении подследственного или подсудимого. К ним относятся:

неправомерное обвинение (доверитель считает, что он был обвинен необоснованно или по ошибке);

неправильная квалификация (доверителю вменяют более тяжкое преступление, чем он совершил, или преступление, которого он ВООБЩЕ не совершал);

отсутствие доказательств вины (доверитель считает, что у обвинения нет достаточных доказательств его вины);

неясность обвинения (доверитель не понимает, в чем его обвиняют и на каком основании — пример объемно представлен в романе «Процесс» Франца Кафки).

Процессуальные нарушения

Для человека, ставшего фигурантом уголовного дела, морально невыносимым страданием становится медленное течение следственных и судебных процессов. Но иногда их замедление может быть вызвано искусственно следующими действиями со стороны представителей правоохранительных и судебных органов:

нарушением сроков проведения следственных действий, судебных заседаний;

неизвещением о процессуальных действиях (доверитель не был своевременно уведомлен о проведении следственных действий, судебных заседаниях или других важных этапах процесса);

отказом в ознакомлении с материалами дела доверителю и его адвокату;

отсутствием возможности для защиты (доверителю не предоставляется возможность представить свои доказательства или вызвать свидетелей защиты).

Проблемы, связанные с судебным разбирательством

Здесь поводом для обращения доверителя к адвокату могут стать преднамеренные или случайные просчеты, допущенные на стадии рассмотрения дела в суде:

необъективность суда (доверитель считает, что суд относится к нему предвзято или необъективно);

ошибочное судебное решение (доверитель опасается, что суд вынесет ошибочное решение и признает его виновным, несмотря на его невиновность);

несправедливое наказание (доверитель считает, что наказание, которое он получил, слишком суровое или не соответствует тяжести преступления).

Проблемы, вызванные взаимодействием с адвокатом

В процессе уголовного преследования нередко случается так, что подследственный или подсудимый прибегает к услугам нового адвоката, так как не находит взаимопонимания с прежним. Это может быть вызвано следующими факторами:

недостатком коммуникации (доверитель считает, что его адвокат не информирует его о ходе дела или не прислушивается к его мнению);

недостаточной активностью защиты (доверитель недоволен тем, как адвокат ведет его дело, и считает, что адвокат недостаточно активен или не предпринимает всех необходимых действий);

отсутствием доверия (доверитель не доверяет своему адвокату или сомневается в его профессионализме);

высокими гонорарами (доверитель считает, что гонорар адвоката слишком высок или не соответствует объему оказанной юридической помощи);

непониманием доверителем юридических терминов (доверитель не понимает специфическую юридическую терминологию, следственные и процессуальные действия, что вызывает у него тревогу и раздражение).

Проблемы, связанные с личными обстоятельствами

Данная разновидность факторов, очевидно, не имеет прямого отношения к Уголовно-процессуальному кодексу, тем не менее заставляет подследственного или подсудимого активно искать помощи адвоката. Но не только и не столько юридической, сколько психологической. Это объясняется:

стрессом и эмоциональным напряжением (осознание самого факта уголовного преследования оказывает сильное давление на психику и нервную систему доверителя);

социальной изоляцией (доверитель боится общественного осуждения и испытывает дефицит общения с близкими и друзьями);

финансовыми трудностями (уголовное преследование может нанести значительный ущерб бюджету доверителя и его семьи).

Обращаться к услугам адвоката лучше в самом начале процесса

Оказавшись в ситуации уголовного преследования или в непосредственной близости от нее (когда еще даже не определены статьи УК, по которым вас могут привлечь) — обращайтесь к адвокату по уголовным делам незамедлительно.

Чем скорее вы это сделаете, тем лучше для вас.

Адвокат, опираясь на свой профессиональный опыт, развеет для вас первые страхи, связанные с неизвестностью и неопределенностью, подскажет, как следует вести себя на различных стадиях уголовного процесса и какой стратегии защиты придерживаться в случае предъявления вам обвинения по той или иной статье УК.