Организация перешла на авансовые платежи по налогу на прибыль: как их рассчитывать

Если раньше организация уплачивала налог на прибыль ежемесячно, то непонятно: как рассчитывать авансы по платежу. Разбираемся, как рассчитывать налог и отражать в декларации авансы.

По определению суммы ежемесячных авансов, которые подлежат уплате в 1 квартале есть единственное правило, описанное в ст. 286 НК:

Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в первом квартале текущего налогового периода, принимается равной сумме ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате налогоплательщиком в последнем квартале предыдущего налогового периода.

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А значит, если в 4 квартале такая сумма равна нулю, то и в 1 квартале будет ноль. В декларации за 1 квартал 2025 строка 210 листа 02 будет равна нулю.

Если выручка за 2–4 кварталы 2024 и 1 квартал 2025 годов будет более 60 млн руб., то в декларации за 1 квартал 2025 года нужно начислить ежемесячные авансы на 2 квартал 2025 по строке 290. В декларации за 1 квартал стр. 290 листа 02 отображается стр. 180 листа 02.