Куда пропали штампы на договорах купли-продажи недвижимости

Раньше собственникам выдавали договор с отметкой о внесении в ЕГРН регистрационной записи, сейчас — нет. У людей возникают вопросы.

Росреестр ответил, что ничего страшного нет — все дело в новых правилах: сейчас в Росреестре остается лишь электронный образ документов, а бумажные экземпляры возвращаются в МФЦ, где их получает заявитель после регистрации сделки.

Поэтому штамп на бумажном договоре больше не ставится (эти правила применяются с 29 июня 2022 г.).

Если продавец недвижимости предъявит покупателю договор, по которому он сам приобрел этот объект, и там не будет синего штампа Росреестра о регистрации, это не должно вызывать подозрений, если регистрация сделки была после 29 июня 2022 г.

Если же сделка была до этой даты, штамп должен быть — иначе не исключено, что продавец не чист на руку.