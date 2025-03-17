Работник совершил правонарушение/преступление — можем ли депремировать

Дадим ответ сразу: депремировать можно, но исключительно в случае, если такая возможность была заранее предусмотрена локальными нормативными актами работодателя.

Автор: Вадим Егулемов, управляющий партнер Key Consulting Group, адвокат.

Рассмотрим пример из судебной практики. Бухгалтер К. признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных частями 3, 4 статьи 159, частью 1 статьи 292 Уголовного кодекса, лишена свободы на 3 года и 6 месяцев. Бухгалтер была уволена, премия не выплачена. К. обратилась в суд с требованием о взыскании вознаграждения.

Положение о премировании включало условия лишения премии, однако перечень их был закрытый: в случае наличия обоснованных жалоб на профессиональную деятельность работника, а также за неснятые дисциплинарные взыскания. В положении о премировании не содержалось никаких критериев, предусматривающих снижение или невыплату премии, если работником совершено преступление.

Суд принял решение в пользу бухгалтера (постановление 9 кассационного суда общей юрисдикции по делу № 8Г-5305/2024 от 29.08.2024).

Что внести в ЛНА

В положении об оплате труда (оно же — положение о премировании) должны быть раскрыты конкретные основания и порядок лишения премии, а также перечень должностей, на которые распространяются установленные правила.

Кроме совершения правонарушения или преступления, установленных вступившим в силу судебным актом, в качестве оснований депремирования могут быть предусмотрены:

возбуждение в отношении работника уголовного дела,

задержание его в качестве подозреваемого,

непредставление налоговой декларации,

представление в налоговые органы документов, содержащих заведомо ложные сведения.

Таким образом, сам факт совершения правонарушения или преступления, по смыслу трудового законодательства, не является основанием для лишения премии, что подтверждается сложившейся судебной практикой. Поэтому повторимся: лишить премии можно только в случае закрепления соответствующего условия в локальном нормативном акте работодателя.

Несколько дополнительных замечаний:

1. Решение работодателя должно быть мотивированным. Опишите конкретные фактические обстоятельства, послужившие основанием лишения премии. Укажите ссылку на конкретный пункт положения о премировании — необходимо подтвердить, что произошедшие события действительно являются условием депремирования.

2. Лишение премии не является дисциплинарным взысканием, их перечень закреплен в статье 192 Трудового кодекса и является исчерпывающим. Лишить премии и одновременно наложить дисциплинарное взыскание можно, если это предусмотрено локальным нормативным актом.

3. Основания депремирования должны быть закреплены точно и подробно. Широкие и неясные формулировки исключаются. Не создавайте поводов для неблагоприятного толкования.

Так, если положением о премировании прямо предусмотрено лишение премии за возбуждение в отношении работника уголовного дела, то, безусловно, суд откажет в удовлетворении требований, если работник ссылается на отсутствие вступившего в силу приговора суда.

4. В случае внесения изменений в положение об оплате труда, не забудьте ознакомить с ними работника, иначе новые правила не будут применимы.

Предложенные советы помогут работодателю избежать значительных финансовых и репутационных потерь.