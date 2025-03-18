Как заполнить платежку на налоги: образцы на 2025 год для ИП и организаций

Все налоги за редким исключением нужно уплачивать в виде единого налогового платежа на единые реквизиты по единому КБК.

Реквизиты платежки на уплату налогов такие:

«Наименование банка получателя средств» (поле № 13) – ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г. Тула

«БИК банка получателя средств (БИК ТОФК)» (поле № 14) – 017003983

«№ счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета)» (поле № 15) – 40102810445370000059

«Получатель» (поле № 16) – Казначейство России (ФНС России)

«Номер казначейского счета» (поле № 17) – 03100643000000018500

«ИНН получателя средств» (поле № 61) – 7727406020

«КПП получателя средств» (поле №103) -– 770801001

«Код бюджетной классификации» (поле № 104) –1820106120010000510

«ОКТМО» (поле № 105) – 0

«Статус» плательщика» (поле № 101) – 01

«Назначение платежа» (поле № 24) – ЕНП.

В поле № 24 «Назначение платежа» при желании можно расписать, какие конкретно налоги вы уплачиваете. То есть текст в этом поле не регламентирован.

Но имейте в виду, что для этого поля есть отграничение по числу символов. Их может быть не более 210. Такое ограничение прописано в приложении № 11 к Положению ЦБ от 29.06.2021 № 762-П.

Образец платежки для организаций:

Образец платежного поручения на уплату налогов.

Образец платежки для ИП:

Образец платежного поручения на уплату налогов.

Обратите внимание на реквизит «ИНН плательщика». Там надо указывать ваш ИНН. Если там указать неправильный ИНН, деньги попадут на чужой ЕНС и оттуда их уже не вернуть.