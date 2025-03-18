Как заполнить платежку на налоги: образцы на 2025 год для ИП и организаций

Реквизиты платежки на уплату налогов такие:
«Наименование банка получателя средств» (поле № 13) – ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г. Тула
«БИК банка получателя средств (БИК ТОФК)» (поле № 14) – 017003983
«№ счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета)» (поле № 15) – 40102810445370000059
«Получатель» (поле № 16) – Казначейство России (ФНС России)
«Номер казначейского счета» (поле № 17) – 03100643000000018500
«ИНН получателя средств» (поле № 61) – 7727406020
«КПП получателя средств» (поле №103) -– 770801001
«Код бюджетной классификации» (поле № 104) –1820106120010000510
«ОКТМО» (поле № 105) – 0
«Статус» плательщика» (поле № 101) – 01
«Назначение платежа» (поле № 24) – ЕНП.
В поле № 24 «Назначение платежа» при желании можно расписать, какие конкретно налоги вы уплачиваете. То есть текст в этом поле не регламентирован.
Но имейте в виду, что для этого поля есть отграничение по числу символов. Их может быть не более 210. Такое ограничение прописано в приложении № 11 к Положению ЦБ от 29.06.2021 № 762-П.
Образец платежки для организаций:
Образец платежки для ИП:
Обратите внимание на реквизит «ИНН плательщика». Там надо указывать ваш ИНН. Если там указать неправильный ИНН, деньги попадут на чужой ЕНС и оттуда их уже не вернуть.
Начать дискуссию