Заработать на пенсию с каждым годом становится все сложнее и сложнее

Почему так происходит, рассмотрим на конкретном примере
Существует такая величина, как единое предельное значение базы для страховых взносов, которая непосредственно участвует в формуле расчета пенсионных баллов.
На 2025 год она равна 2 759 000 руб., что на 24% больше, по сравнению с 2024 годом. В 2024 году она составляла 2 225 000 руб.
В формуле расчета пенсионных баллов предельная величина базы для страховых взносов участвует как делитель. На нее делится величина взносов, которая начислена конкретному гражданину за конкретный год.
Если в 2024 году гражданин получал официальную зарплату не ниже федерального МРОТ — 19 242 руб., то этого хватало, чтобы заработать чуть больше одного пенсионного балла. В этом случае на его лицевой счет за 2024 год поступило 36 990,82 руб. в качестве взносов и 1,038 балла: (36 990,82 руб. / 2 225 000 х 30% х 53,4%) х 10.
В 2025 году МРОТ повысился до 22 440 руб. Следовательно, минимальный уровень заработка, который может устанавливать работодатель за полную ставку, повысился на 16,6%.
Однако значение пенсионных баллов при таком уровне зарплаты в 2025 году снизился. При заработке в размере МРОТ гражданин за 2025 год сможет заработать только 0,976 балла.
Чтобы заработать один балл, у гражданина должна быть зарплата не ниже 23 000 руб.: (44 215 взносов / 2 759 000 х 30% х 53,4%) х 10.
Поэтому, если величина предельной базы для начисления страховых взносов будет продолжать с каждым годом расти, то и пенсия будет обходиться гражданам все дороже.
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