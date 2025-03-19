Заработать на пенсию с каждым годом становится все сложнее и сложнее

В основном пенсии, которые получают граждане, это страховые пенсии и их расчет производится на основании пенсионных баллов. И если более внимательно рассмотреть механизм расчета этих баллов, то можно сделать вывод, что в 2025 году заработать даже один пенсионный балл будет гораздо сложнее.

Почему так происходит, рассмотрим на конкретном примере

Существует такая величина, как единое предельное значение базы для страховых взносов, которая непосредственно участвует в формуле расчета пенсионных баллов.

На 2025 год она равна 2 759 000 руб., что на 24% больше, по сравнению с 2024 годом. В 2024 году она составляла 2 225 000 руб.

В формуле расчета пенсионных баллов предельная величина базы для страховых взносов участвует как делитель. На нее делится величина взносов, которая начислена конкретному гражданину за конкретный год.

Если в 2024 году гражданин получал официальную зарплату не ниже федерального МРОТ — 19 242 руб., то этого хватало, чтобы заработать чуть больше одного пенсионного балла. В этом случае на его лицевой счет за 2024 год поступило 36 990,82 руб. в качестве взносов и 1,038 балла: (36 990,82 руб. / 2 225 000 х 30% х 53,4%) х 10.

В 2025 году МРОТ повысился до 22 440 руб. Следовательно, минимальный уровень заработка, который может устанавливать работодатель за полную ставку, повысился на 16,6%.

Однако значение пенсионных баллов при таком уровне зарплаты в 2025 году снизился. При заработке в размере МРОТ гражданин за 2025 год сможет заработать только 0,976 балла.

Чтобы заработать один балл, у гражданина должна быть зарплата не ниже 23 000 руб.: (44 215 взносов / 2 759 000 х 30% х 53,4%) х 10.

Поэтому, если величина предельной базы для начисления страховых взносов будет продолжать с каждым годом расти, то и пенсия будет обходиться гражданам все дороже.