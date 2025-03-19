Работник арендует жилье в другом городе: как провести компенсацию в 1С: ЗУП

В 1С: ЗУП можно создать «Разовые начисления». На вкладке «Основное» нужно:
в «Назначении начисления» выбрать «Компенсационные выплаты» или «Прочие начисления и выплаты»;
в разделе «Начисление выполняется» выбрать «По отдельному документу».
На вкладке «Средний заработок» поля будут неактивны, так как данная выплата не входит в средний заработок.
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На вкладке «Налоги, взносы, бухучет» необходимо:
Установить флажок, что облагается НДФЛ. Также необходимо указать код дохода — 4800. И выбрать категорию дохода — «Прочие доходы» (основная налоговая база).
В «Страховых взносах» выбрать «Доходы, целиком облагаемые страховыми взносами» (если общий размер компенсации четко не прописан в локальном акте компании, безопаснее обложить данное начисление взносами от несчастных случаев) или «Доходы, целиком облагаемые страховыми взносами на ОПС, ОМС и соц.страхование, не облагаемые взносами на страхование от несчастных случаев».
В документе «Разовое начисление» в поле «Учитывать как» указать: «Расчеты по оплате труда». Тогда данное начисление будет учитываться на 70 счете. Или выбрать «Прочие расчеты с персоналом», тогда данное начисление будет учитываться на 73 счете.
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