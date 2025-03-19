Работник арендует жилье в другом городе: как провести компенсацию в 1С: ЗУП

Если работник переехал в другой город и снял жилье, а организация решила компенсировать ему расходы, то операцию следует провести в 1С. Разбираемся, как правильно настроить выплаты.

В 1С: ЗУП можно создать «Разовые начисления». На вкладке «Основное» нужно:

в «Назначении начисления» выбрать «Компенсационные выплаты» или «Прочие начисления и выплаты»; в разделе «Начисление выполняется» выбрать «По отдельному документу».

На вкладке «Средний заработок» поля будут неактивны, так как данная выплата не входит в средний заработок.

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На вкладке «Налоги, взносы, бухучет» необходимо: