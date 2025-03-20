Токенизация денег и активов: будущее финансов

В результате повышается ликвидность, прозрачность и доступность активов, что делает их привлекательными для широкой аудитории. Однако, наряду с перспективами, токенизация сталкивается с рядом вызовов, включая вопросы регулирования, безопасности и стандартизации технологий.
Артем Журавлев, директор продукта Method в финтех-компании Paygine, разобрал подробнее, какие именно изменения она вносит в экономику и финансовый рынок.
Что такое токенизация и как она работает
Токенизация — это процесс цифрового представления финансовых и материальных активов в виде токенов, которые могут обращаться в блокчейне. Например, если токенизировать недвижимость, то ее можно разделить на несколько цифровых частей, каждая из которых будет представлять собой долю в этом активе.
Это облегчает инвестиции, делает рынок более ликвидным и снижает порог входа для частных инвесторов.
Токенизация охватывает две ключевые области:
Токенизация безналичных денег — создание цифровых аналогов традиционных валют, которые хранятся в блокчейне.
Токенизация активов реального мира (Real World Assets, RWA) — превращение материальных ценностей (недвижимость, сырье, предметы искусства) в цифровые токены.
Примеры токенизации безналичных денег
Передовые технологии и финансовые инновации уже сегодня активно внедряются в сферу токенизации денежных средств. Рассмотрим наиболее значимые примеры этой трансформации.
Центральные банки и цифровые валюты (CBDC)
Цифровые валюты центральных банков (CBDC) — это форма токенизированных безналичных денег, находящихся под контролем государства. По данным Банка международных расчетов, 93% центральных банков мира уже исследуют возможность выпуска CBDC.
Например, Китай активно тестирует цифровой юань e-CNY, в этом эксперименте участвует более 260 миллионов человек. Европейский Союз планирует выпустить цифровой евро к 2026 году. Россия в 2023 году запустила пилотный проект цифрового рубля.
CBDC могут снизить издержки на проведение международных транзакций, ускорить расчеты и повысить финансовую доступность.
Частные компании и стейблкоины
Помимо государственных инициатив, коммерческие проекты также активно развивают токенизацию денег. В первую очередь, это стейблкоины — цифровые активы, привязанные к фиатным валютам. Среди наиболее популярных:
USDT (Tether) — крупнейший стейблкоин с капитализацией более $90 млрд (на начало 2024 года).
USDC (USD Coin) — регулируемый цифровой доллар, поддерживаемый американскими банками.
DAI — децентрализованный стейблкоин, обеспеченный криптовалютами.
По данным Chainalysis, объем транзакций со стейблкоинами в 2023 году превысил $7 трлн, что демонстрирует их значимость для цифровых финансов.
Токенизация активов реального мира: как это меняет экономику
Мир финансовых активов стремительно трансформируется под влиянием блокчейна. Теперь объекты недвижимости, золото и даже произведения искусства могут быть представлены в виде цифровых токенов, что меняет традиционные механизмы владения и инвестирования. Рассмотрим, какие сферы экономики уже адаптировали эту технологию.
Недвижимость
Традиционный рынок недвижимости страдает от низкой ликвидности и высоких барьеров входа. Токенизация позволяет разбить объект на цифровые доли и продавать их в виде токенов.
Например, компания RealT уже предлагает инвесторам приобретать токенизированные доли в американской недвижимости, начиная от $50.
Драгоценные металлы
Токенизация золота и других драгоценных металлов делает их более доступными. Примеры успешных проектов:
Paxos Gold (PAXG) — цифровые токены, обеспеченные физическим золотом.
Tether Gold (XAUT) — привязанный к золоту стейблкоин от компании Tether.
Токенизированное золото позволяет инвесторам легко покупать и продавать активы без необходимости физического хранения.
Искусство и предметы роскоши
NFT (невзаимозаменяемые токены) открыли новые возможности для цифрового представления искусства.
Примером успешной токенизации является продажа NFT-работы художника Beeple за $69 млн в 2021 году. Компании вроде Masterworks позволяют инвесторам приобретать доли в произведениях известных художников, таких как Пикассо и Бэнкси.
Финансовые активы
Ценные бумаги, облигации и другие финансовые инструменты также могут быть токенизированы.
В 2023 году Société Générale выпустил токенизированные облигации на блокчейне Ethereum, а компания BlackRock рассматривает запуск фондов с токенизированными активами.
Преимущества и риски токенизации
Токенизация обладает рядом ключевых преимуществ, которые делают ее привлекательной для бизнеса и инвесторов. Среди них:
Ликвидность — токенизация делает активы доступными для быстрого обмена и продажи.
Прозрачность — блокчейн обеспечивает неизменность данных и открытый доступ к информации.
Доступность — упрощает инвестиции в традиционно сложные активы, такие как недвижимость и золото.
Снижение транзакционных издержек — сокращает расходы на переводы, нотариусов и посредников.
Несмотря на преимущества, токенизация сталкивается с рядом сложностей:
Регуляторные барьеры — во многих странах пока нет четкой законодательной базы.
Риски двойной токенизации — необходимо гарантировать, что цифровые активы не будут дублироваться.
Вопросы безопасности — кибератаки и утраты доступа к цифровым активам остаются проблемой.
Правовая защита — требуется четкое юридическое закрепление прав инвесторов.
Будущее токенизации: куда движется рынок
По прогнозам Boston Consulting Group, объем рынка токенизированных активов может достичь $16 трлн к 2030 году по следующим ключевым направлениям: развитие цифровых валют центральных банков (CBDC), создание глобальных стандартов для токенизированных активов и внедрение токенизации в корпоративный и государственный сектор
«Токенизация безналичных денег и активов реального мира меняет финансовый ландшафт, делая инвестиции более доступными и ликвидными. Несмотря на существующие вызовы, развитие регулирования и технологий позволит этому рынку расти и интегрироваться в глобальную экономику.
Компании, банки и регуляторы должны адаптироваться к новым реалиям, чтобы максимально использовать потенциал токенизированных активов, а мы можем им в этом помочь», — отметил эксперт Paygine.
Начать дискуссию