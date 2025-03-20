Токенизация денег и активов: будущее финансов

Токенизация безналичных денег и активов реального мира — одно из ключевых направлений развития цифровых финансов. Этот процесс превращает традиционные финансовые инструменты и материальные ценности в цифровые токены на базе технологии блокчейн.

В результате повышается ликвидность, прозрачность и доступность активов, что делает их привлекательными для широкой аудитории. Однако, наряду с перспективами, токенизация сталкивается с рядом вызовов, включая вопросы регулирования, безопасности и стандартизации технологий.

Артем Журавлев, директор продукта Method в финтех-компании Paygine, разобрал подробнее, какие именно изменения она вносит в экономику и финансовый рынок.

Что такое токенизация и как она работает

Токенизация — это процесс цифрового представления финансовых и материальных активов в виде токенов, которые могут обращаться в блокчейне. Например, если токенизировать недвижимость, то ее можно разделить на несколько цифровых частей, каждая из которых будет представлять собой долю в этом активе.

Это облегчает инвестиции, делает рынок более ликвидным и снижает порог входа для частных инвесторов.

Токенизация охватывает две ключевые области:

Токенизация безналичных денег — создание цифровых аналогов традиционных валют, которые хранятся в блокчейне. Токенизация активов реального мира (Real World Assets, RWA) — превращение материальных ценностей (недвижимость, сырье, предметы искусства) в цифровые токены.

Примеры токенизации безналичных денег

Передовые технологии и финансовые инновации уже сегодня активно внедряются в сферу токенизации денежных средств. Рассмотрим наиболее значимые примеры этой трансформации.

Центральные банки и цифровые валюты (CBDC)

Цифровые валюты центральных банков (CBDC) — это форма токенизированных безналичных денег, находящихся под контролем государства. По данным Банка международных расчетов, 93% центральных банков мира уже исследуют возможность выпуска CBDC.

Например, Китай активно тестирует цифровой юань e-CNY, в этом эксперименте участвует более 260 миллионов человек. Европейский Союз планирует выпустить цифровой евро к 2026 году. Россия в 2023 году запустила пилотный проект цифрового рубля.

CBDC могут снизить издержки на проведение международных транзакций, ускорить расчеты и повысить финансовую доступность.

Частные компании и стейблкоины

Помимо государственных инициатив, коммерческие проекты также активно развивают токенизацию денег. В первую очередь, это стейблкоины — цифровые активы, привязанные к фиатным валютам. Среди наиболее популярных:

USDT (Tether) — крупнейший стейблкоин с капитализацией более $90 млрд (на начало 2024 года).

USDC (USD Coin) — регулируемый цифровой доллар, поддерживаемый американскими банками.

DAI — децентрализованный стейблкоин, обеспеченный криптовалютами.

По данным Chainalysis, объем транзакций со стейблкоинами в 2023 году превысил $7 трлн, что демонстрирует их значимость для цифровых финансов.

Токенизация активов реального мира: как это меняет экономику

Мир финансовых активов стремительно трансформируется под влиянием блокчейна. Теперь объекты недвижимости, золото и даже произведения искусства могут быть представлены в виде цифровых токенов, что меняет традиционные механизмы владения и инвестирования. Рассмотрим, какие сферы экономики уже адаптировали эту технологию.

Недвижимость

Традиционный рынок недвижимости страдает от низкой ликвидности и высоких барьеров входа. Токенизация позволяет разбить объект на цифровые доли и продавать их в виде токенов.

Например, компания RealT уже предлагает инвесторам приобретать токенизированные доли в американской недвижимости, начиная от $50.

Драгоценные металлы

Токенизация золота и других драгоценных металлов делает их более доступными. Примеры успешных проектов:

Paxos Gold (PAXG) — цифровые токены, обеспеченные физическим золотом.

Tether Gold (XAUT) — привязанный к золоту стейблкоин от компании Tether.

Токенизированное золото позволяет инвесторам легко покупать и продавать активы без необходимости физического хранения.

Искусство и предметы роскоши

NFT (невзаимозаменяемые токены) открыли новые возможности для цифрового представления искусства.

Примером успешной токенизации является продажа NFT-работы художника Beeple за $69 млн в 2021 году. Компании вроде Masterworks позволяют инвесторам приобретать доли в произведениях известных художников, таких как Пикассо и Бэнкси.

Финансовые активы

Ценные бумаги, облигации и другие финансовые инструменты также могут быть токенизированы.

В 2023 году Société Générale выпустил токенизированные облигации на блокчейне Ethereum, а компания BlackRock рассматривает запуск фондов с токенизированными активами.

Преимущества и риски токенизации

Токенизация обладает рядом ключевых преимуществ, которые делают ее привлекательной для бизнеса и инвесторов. Среди них:

Ликвидность — токенизация делает активы доступными для быстрого обмена и продажи.

Прозрачность — блокчейн обеспечивает неизменность данных и открытый доступ к информации.

Доступность — упрощает инвестиции в традиционно сложные активы, такие как недвижимость и золото.

Снижение транзакционных издержек — сокращает расходы на переводы, нотариусов и посредников.

Несмотря на преимущества, токенизация сталкивается с рядом сложностей:

Регуляторные барьеры — во многих странах пока нет четкой законодательной базы.

Риски двойной токенизации — необходимо гарантировать, что цифровые активы не будут дублироваться.

Вопросы безопасности — кибератаки и утраты доступа к цифровым активам остаются проблемой.

Правовая защита — требуется четкое юридическое закрепление прав инвесторов.

Будущее токенизации: куда движется рынок

По прогнозам Boston Consulting Group, объем рынка токенизированных активов может достичь $16 трлн к 2030 году по следующим ключевым направлениям: развитие цифровых валют центральных банков (CBDC), создание глобальных стандартов для токенизированных активов и внедрение токенизации в корпоративный и государственный сектор

«Токенизация безналичных денег и активов реального мира меняет финансовый ландшафт, делая инвестиции более доступными и ликвидными. Несмотря на существующие вызовы, развитие регулирования и технологий позволит этому рынку расти и интегрироваться в глобальную экономику.

Компании, банки и регуляторы должны адаптироваться к новым реалиям, чтобы максимально использовать потенциал токенизированных активов, а мы можем им в этом помочь», — отметил эксперт Paygine.