Освобождаются ли строительные организации на УСН от НДС

С 1 апреля вступают в силу поправки к ст. 149 НК, установленные законом от 08.08.2024 № 283-ФЗ. По ним от НДС освобождаются работы по договорам строительного подряда, заключенным с физическими лицами на ИЖС.

Ситуация: организация на УСН выступает подрядчиком. В 2024 году она заключила договоры с физическими лицами на выполнение работ. Будут ли эти операции освобождаться от НДС, если выручка организации за 2024 год превысила 60 млн рублей?

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Освобождение по новой редакции ст. 149 НК касается работы подрядчика, которая выполняется на основании договора подряда, заключенного с физическим лицом с использованием счетов-эскроу.

Если подрядчик не использует такие счета, то у него нет права на освобождение. А значит и доходы от выполнения работ у них облагаются НДС в общем порядке.

НДС начисляется по дате реализации: то есть по дате сдачи объекта заказчику и на дату поступления авансов. Если дом сдается в 2025 году, то подрядчик обязан исчислить НДС на дату подписания акта выполненных работ.

Если авансы по объекту получены в 2024 году, то НДС с авансов не исчисляется, потому что на дату поступления подрядчик не был плательщиком НДС. А если авансы поступают в 2025 году, то с аванса уже нужно исчислить НДС.