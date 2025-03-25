Что сейчас предусматривает закон за незарегистрированные постройки на участке

С наступлением марта информационное пространство запестрело яркими заголовками о том, что теперь собственникам земельных участков грозят серьезные штрафы за нелегальные постройки (которые фактически находятся на участке, но по данным ЕГРН отсутствуют — т. е. не поставлены на кадастровый учет).

Размеры штрафов озвучиваются разные, но без ссылок на статью, которая их предусматривает.

Разберем, что же на самом деле сейчас предусматривает закон за незарегистрированные постройки на участке.

С 1 марта 2025 г. вступили в силу поправки в Градостроительный кодекс (закон от 26 декабря 2024 г. № 487-ФЗ), согласно которым:

строительство жилых и садовых домов, а также прочих капитальных строений, для которых не требуется получать разрешение на строительство (а это сейчас распространяется на все капитальные постройки, расположенные на личных участках граждан — ч. 17 ст. 51 ГрК) считается завершенным со дня постановки объекта на кадастровый учет (ч. 13 ст. 52 ГрК в новой ред.).

Эксплуатация таких объектов допускается после окончания их строительства или реконструкции и возникновения прав на них (т. е. со дня регистрации права собственности в ЕГРН).

Иными словами, по новым правилам все незарегистрированные постройки капитального характера теперь признаются объектами незавершенного строительства и формально их нельзя использовать по назначению, пока они не поставлены на учет Росреестром.

Между тем, сам Росреестр подтверждает: соблюдение этого требования на данный момент не является предметом государственного земельного надзора и никакой ответственности за их нарушение КоАП не предусматривает (ответ Росреестра на частный запрос).

Когда этот закон принимался, первоначальная редакция законопроекта действительно предусматривала наложение штрафа на землевладельца за незарегистрированные постройки.

Но в окончательную редакцию закона эта норма не вошла.

Поэтому утверждать о штрафах за незарегистрированные постройки на участках сейчас некорректно.