Чем занимается бухгалтер-калькулятор в ресторане

Бухгалтер-калькулятор — ключевое звено для прибыльности ресторана, в демо-уроке мы разбираем создание номенклатуры в iiko.
1. Калькуляция себестоимости блюд
Одна из главных задач бухгалтера-калькулятора — это расчет себестоимости блюд. Он анализирует все затраты на ингредиенты, списания на персонал, порчу, проработки и т.п. Это помогает ресторану точно определять, сколько стоит каждое блюдо и правильно выстраивать ценовую политику.
Пример задачи: бухгалтер-калькулятор рассчитывает, сколько стоит порция супа или стейка с учетом всех ингредиентов и их потерь при обработке.
2. Контроль работы с поставщиками
Бухгалтер-калькулятор активно работает с поставщиками продуктов и услуг. Он отслеживает закупочные цены по поставленным товарам и услугам, сверяет документы и вносит их в систему учета.
Пример задачи: бухгалтер-калькулятор проверяет документы от поставщиков сырья и материалов, чтобы убедиться, что они соответствуют привезенным позициям и не содержат ошибок.
3. Планирование и учет затрат
Бухгалтер-калькулятор участвует в процессе планирования бюджета ресторана. Он помогает определить, где можно сократить расходы на закуп сырья, а где стоит обратить внимание на проблемы кухни и поработать над улучшением меню.
Пример задачи: совместно с управляющим, бухгалтер-калькулятор участвует в составлении прогноза затрат на сезонные продукты в пиковые месяцы.
4. Работа с отчетностью и документами
Бухгалтер-калькулятор готовит отчеты, которые помогают ресторану анализировать прибыль и убытки. Он следит за точностью данных, чтобы все операции складского учета были учтены, а фудкост не выходил за планируемые пределы.
Пример задачи: подготовка отчетности по расходам на сырье, упаковку, хоз. товары, а также составление анализа по прибыльности позиций меню.
5. Анализ и контроль за внутренними процессами
Бухгалтер-калькулятор контролирует и проверяет все операции, связанные с учетом складских запасов, а также минимизирует вероятность ошибок в расчетах себестоимости.
Пример задачи: бухгалтер-калькулятор анализирует отчеты об остатках на складах и сравнивает их с фактическими остатками, чтобы избежать дальнейших потерь и некорректного заказа сырья.
6. Оптимизация ресторанных процессов
Современные бухгалтеры-калькуляторы в ресторанах все чаще используют автоматизированные системы для расчета себестоимости и учета, что позволяет ускорить процессы и повысить точность данных. Внедрение таких решений, как iiko, помогает минимизировать ошибки и значительно повысить эффективность работы.
Пример задачи: бухгалтер-калькулятор использует систему для автоматического учета сырья и продукции на складе, расчета показателей и формирования отчетов, что позволяет снизить издержки и ускорить обработку данных.
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Бухгалтер-калькулятор в ресторане — это важный специалист, который помогает обеспечить финансовую устойчивость заведения. Его работа помогает контролировать расходы, оптимизировать процессы и повышать прибыльность бизнеса. Бухгалтер-калькулятор решает ключевые задачи, которые позволяют ресторану эффективно работать и достигать успеха.
Разберем на точечном примере
Ресторан в Москве отказался на первоначальных этапах от бухгалтера-калькулятора, на практике это привело к ряду финансовых проблем и потере прибыли на 18%
С какими проблемами столкнулся ресторан без бухгалтера-калькулятора:
Ошибки в расчетах себестоимости.
Проблемы с инвентаризацией.
Отсутствие точной аналитики.
Без бухгалтера-калькулятора ресторан не имел четкой картины по прибыльности каждого блюда, что затрудняло принятие правильных бизнес-решений. Например, блюда с низкой маржинальностью продолжали продаваться, хотя было очевидно, что они не приносят прибыли.
В итоге ресторан терял до 18% прибыли только на продуктах из-за неверного закупа, лишних списания и неверных технологических карт.
Внедрение бухгалтера-калькулятора
После нескольких месяцев работы в убыток и постоянных финансовых проблем, владельцы ресторана приняли решение нанять бухгалтера-калькулятора, который должен был наладить складской учет и улучшить показатели валовой прибыли. Бухгалтер-калькулятор начал с полной ревизии текущих остатков и внедрения системы складского учета.
Действия бухгалтера:
Внедрение точного учета себестоимости. Бухгалтер-калькулятор разработал систему учета всех расходов, связанных с закупками, включая стоимость доставки, упаковки и хранения продуктов. В результате себестоимость блюд была пересчитана, и цены в меню были приведены в соответствие с реальной стоимостью продуктов.
Автоматизация инвентаризации. Бухгалтер-калькулятор внедрил быстрые промежуточные инвентаризации и фиксацию документов на кухонном терминале. Каждая операция расхода, перемещения и приготовления фиксировалась поварами сразу, что исключало потерю документов и лишнюю операцию ввода данных в систему. Это позволило получать без задержек все данные о товародвижении сразу в системе, предотвращая как излишки, так и недостачи продуктов. А бухгалтер-калькулятор контролировал этот процесс и оперативно анализировал данные.
Формирование аналитики и отчетности с командой Академии iiko by Open Service. Внедрение прозрачной системы отчетности позволило отслеживать прибыльность каждого блюда, проводить аналитику по продажам, расходам и прибыли, что помогло владельцам принимать более обоснованные бизнес-решения. Например, ежемесячный ABC-анализ меню позволил улучшить показатели продаж: менее прибыльные блюда с высокой себестоимостью были пересмотрены и в большинстве своем исключены из меню, а те, которые показывали хорошие результаты в разрезе выручки и прибыли, стали акцентом в маркетинговой стратегии.
Результаты
Снижение убытков. Благодаря точному расчету себестоимости и правильно выстроенной ценовой политике, ресторан стал продавать блюда с реальной маржой, что позволило существенно снизить убытки.
Увеличение прибыли. Благодаря оптимизированной инвентаризации и анализу данных, ресторан перестал переплачивать за лишние продукты и начал зарабатывать на тех позициях, которые раньше приносили убытки.
Появление точной финансовой картины. Теперь у владельцев и управляющих ресторана появилось полное представление о доходах и расходах, что позволяет быстро реагировать на любые изменения и принимать эффективные решения.
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