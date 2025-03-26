Чем занимается бухгалтер-калькулятор в ресторане

Одна из главных задач бухгалтера-калькулятора — это расчет себестоимости блюд. Он анализирует все затраты на ингредиенты, списания на персонал, порчу, проработки и т.п. Это помогает ресторану точно определять, сколько стоит каждое блюдо и правильно выстраивать ценовую политику.

Пример задачи: бухгалтер-калькулятор рассчитывает, сколько стоит порция супа или стейка с учетом всех ингредиентов и их потерь при обработке.