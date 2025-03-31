Как подписывать документы с физическими лицами без бумаг и дополнительных затрат

Не секрет, что популярные системы ЭДО ориентированы на обмен документами с компаниями, ИП и государственными структурами. При этом «за скобками» остается огромный пласт работы с клиентами-физлицами.

Некоторые предприниматели нашли «альтернативу» затратному по времени и деньгам бумажному документообороту: обмен скан-копиями через мессенджеры. Но у этого варианта есть очень существенный недостаток — такие сканы не имеют юридической значимости. И если у вас возникнут какие-то проблемы, защитить свои права будет очень сложно.

Получается, остается только один способ — как и прежде, распечатывать документы, подписывать и отправлять курьером? Нет! Есть гораздо более удобное решение — удаленное подписание цифровых документов при помощи простой электронной подписи (ПЭП).