Тяжелые и нестабильные времена позволяют проверить свою силу, стойкость и возможности. Не надо противостоять, упорно защищая накопленное и существующее, ожидая, что вот-вот все вернется к «норме».

Вера Еремина, преподаватель Русской Школы Управления (РШУ), консультант по развитию бизнеса и внедрению инноваций, директор по развитию в НП ИИД ППП «ГЕНЕЗИС».

Надо действовать: искать тропинки для будущего роста, объединяться с действующими и перспективными бизнес-моделями, применять новое. Наиболее рискованная на сегодня стратегия — это режим «когда снова станет нормально».

Сегодня мы имеем новую норму, составляющие которой уже имеют важные последствия для бизнес-моделей, где рост процентных ставок, сложности с устойчивостью, нарушение цепочек поставок — лишь вершина айсберга. Вы можете продолжать привычно рассчитывать на преодоление кризиса через повышение производительности или минимизацию затрат, однако эти методы не обеспечат вам долгосрочный успех в будущем.

Инновации — ключ к достижению этой цели. Лидерам компаний необходимо сфокусироваться на поиске новых дифференцированных возможностей для роста, на разработке и внедрении новых продуктов, на установлении новых партнерских отношений, на инвестициях в новые направления развития и новые бизнес-модели. «Создание ценности и переход в наступление» — именно так должна звучать стратегия нового времени.

Успех инноваций зависит от ваших знаний и используемых инструментов, практик. Изучая многолетние исследовательские отчеты McKinsey & Company, Deloitte, PricewaterhouseCoopers можно выделить три практики, которые гарантированно приводят к долгосрочному успеху в неопределенных условиях:

1. Ориентация на инновации

Усильте свое стремление к инновациям, чтобы справиться с новыми рисками и возможностями. Предположения, лежащие в основе многих стратегий роста, в последние годы изменились или вообще исчезли. На наших глазах постоянно появляются новые бизнес-модели.

Например, совсем недавно многие рестораны (в том числе премиум-сегмента) под влиянием внешних обстоятельств вынуждены были переориентироваться на услуги доставки.

И в итоге это пошло им на пользу: они не только сохранили и приумножили свою прибыльность и ценность для посетителей, но и создали дополнительные рабочие места. К этому тренду успешно подключились компании по доставке и продуктовые гипермаркеты.

В то же время появился тренд гибридного формата работы, который позволил компаниям не только получить большую вовлеченность и мотивацию от сотрудников, но и подарил идею большей мобильности и различных возможностей для смены места жительства.

В других сферах стимулирующим фактором для внедрения инноваций стала, например, экология. Ухудшение экологической ситуации провоцирует появление различных альтернатив традиционному транспорту: самокатов, автомобилей с нулевыми выбросами.

Обновление бизнес-процессов может привести к экономии, которая поможет финансировать долгосрочные инвестиции в инновации и создавать новые пути к росту прибыли.

Например, Dyson — компания, известная благодаря инновациям, которые она привнесла в пылесосы (устранив необходимость в одноразовых мешках и обеспечив максимальное всасывание, даже когда пылесосы заполняются грязью). На протяжении многих лет компания постепенно расширяла ассортимент своих продуктов, но в основном придерживалась устройств, перемещающих воздух, что является специализацией Dyson (вентиляторы, воздушные фильтры и даже фены).

Но в прошлом же году Dyson представили свой первый аудиопродукт — наушники, которые обещали блокировать не только шум, но и нежелательные частицы в воздухе благодаря встроенной системе фильтрации и маске. Очевидно, что снижение затрат за счет дополнительных инноваций принесло компании средства, которые можно реинвестировать в долгосрочные идеи роста, в то время как инновационный процесс существенно сокращает сроки разработки продукта.

Есть и еще один яркий пример. Израильский стартап в области пищевых технологий Forsea Foods, запатентовав технологию роста клеток, имитирующую естественное развитие клеток рыб, занимается выращиванием морепродуктов в промышленных масштабах. Вместо того, чтобы пытаться снизить потребительский спрос, компания решила сосредоточиться на удовлетворении или превышении этого спроса с помощью методов устойчивого ведения сельского хозяйства.

Создавая лабораторную среду для оптимального роста, органоидная ткань естественным образом развивается также, как у морской рыбы. В выращенном филе нет микропластика или химических веществ, но оно содержит все те же питательные вещества, что и обычно выращенная рыба.

Forsea Food сосредоточили свои усилия на воспроизведении и производстве мяса исчезающих видов, которые во многих культурах считаются деликатесом. Помимо сокращения вылова исчезающих видов, новаторы создают способы уничтожения хищников и улучшения экосистем, чтобы помочь им снова процветать.

2. Движение в смежные области, расширение за счет взаимодействия

Экономические потрясения и геополитическая напряженность побудили многочисленные организации использовать инновационные возможности на соседствующих смежных рынках. Например, потребительские магазины преобразуются в автоматизированные склады без возможности посещения, но с ускоренной доставкой.

Опрос McKinsey, проведенный в мае 2021 года, показал, что в течение первых 12 месяцев пандемии компании с высокими экономическими показателями внедряли инновации почти в два раза быстрее, чем их менее успешные коллеги, создавая новые продукты и услуги.

Сферой, близкой к основному бизнесу, как правило, легче овладеть. И это может представлять новые важные источники роста. Некоторые сельскохозяйственные компании, включая приведенный выше пример израильского стартапа, перешли от продажи сельскохозяйственной техники и удобрений к созданию экосистем, хозяйств и даже эко-районов.

Производители лекарств и медицинского оборудования также все чаще смотрят не только на продажу лекарств и оборудования, но ориентируются на человека в прямом смысле, чтобы помочь людям справиться с их состоянием, прожить более долгую, счастливую и здоровую жизнь благодаря комплексному уходу.

По мере того, как мир и требования к нему меняются, корпоративные игроки рынка товаров и услуг должны искать возможности для инноваций в духе стартапов, где все намного быстрее и динамичнее, где правила не ограничены и зачастую не определены.

Привлекая к генерации своих идей и активностям больше участников межотраслевых или даже не связанных с вашим основным производством сфер, вы дарите себе намного больше возможностей для обнаружения чего-то действительно нового и прогрессивного.

Учредите сообщество, где встречи на различные темы с обсуждением самых смелых и дерзких идей будут приветствоваться, куда будут регулярно приходить и участвовать «без галстуков», в непринужденной обстановке, члены рабочих коллективов, лидеры, принимающие решения и наделенные полномочиями.

Создайте модерируемую рабочую тусовку с правилами — неиссякаемый и насыщенный источник развития и рождения идей.

3. Обновление, создание новых бизнес-моделей

Использование новых возможностей (будь то соответствие новым тенденциям или выход на соседние рынки) часто требует изменения бизнес-модели, что может иметь дополнительное преимущество в виде повышения устойчивости. Внедрение новых бизнес-моделей может позволить компаниям использовать больше основных компетенций, чем вкладывать средства в более отдаленные регионы, а также сделать организацию более адаптируемой и обеспечить новый рост.

Такие инновации могут включать эволюцию ценностных предложений, экономических и производственных моделей, путей выхода на рынок и использования активов.

Например, новые способы организации цепочек поставок или экосистем, переход от продажи продуктов к предложению услуг или переход от b2b к b2c могут предоставить компаниям новые стратегические возможности по мере изменения условий ведения бизнеса.

Организации, стремящиеся поставлять продукты все более заботящимся о своем здоровье потребителям, по необходимости диверсифицируют свои базы поставок для приобретения необходимых ингредиентов, тем самым повышая устойчивость своих цепочек поставок.

Такая тактика часто приносит стратегические выгоды. Например, многие производители обуви стали предлагать перерабатываемую обувь по подписке: клиент возвращает пару в конце срока аренды, и компания использует материалы для изготовления следующей партии.

Во времена неопределенности продолжение работы в обычном режиме может превысить риск столкнуться со встречным ветром. Чтобы присоединиться к числу по-настоящему устойчивых компаний и обеспечить рост на протяжении всего цикла, сейчас самое время следовать путем внедрения инноваций, открывая свежие идеи и возможности для развития своих бизнес-моделей.

Как решиться на инновации

Начать внедрять инновации можно с незначительного, но действенного шага: нового взгляда, новой непривычной стратегии, новой инициативы (к примеру, в виде очного опроса потребителей о вашем продукте), создании первой пробной коллаборации.

Чтобы начать, необходима уверенность в себе, надежный обновляемый инструментарий, поддержка, а главное – смелость.

Если в вашем окружении или практике этого не достает, то действенным решением станет обучение у людей, которые владеют практикой внедрения инноваций с получением знаний, инструментов, которые будут способствовать укреплению уверенности, стимулированию желания к внедрению нового, личностному росту.

Актуализация своего опыта через знания, навыки, новые знакомства приведет вашу компанию и, в частности, команду к эффективным путям преобразования и развития.