Налог на прибыль в 2025 году: самые важные письма Минфина и ФНС. Обзор для бухгалтера

Январь 2025
Письмо
Суть разъяснения
Письмо Минфина от 13.12.2024 № 03-03-06/1/126137
Стоимость ПО для амортизации можно учитывать в двойном размере.
Письмо Минфина от 19.12.2024 № 03-03-06/1/128747
Сертификат соответствия на продукцию нельзя принимать в расходы единовременно.
Письмо Минфина от 19.12.2024 № 03-03-05/128714
Инвестиционный вычет на капвложения в арендованные ОС не положен.
Письмо ФНС от 25.12.2024 № СД-4-3/14625@
В декларации по налогу на прибыль будет дополнительный Лист 02 для тех, кто проводит операции с цифровой валютой.
Письмо Минфина от 20.11.2024 № 03-03-07/115458
Основные средства, к которым применен региональный инвествычет, не амортизируются.
Письмо Минфина от 18.12.2024 № 03-03-06/1/127959
Не для всех участников СПИК в 2025 году действует прежняя ставка налога на прибыль.
Письмо Минфина от 13.12.2024 № 03-08-09/126209
При выплате дохода взаимозависимой иностранной компании не всегда надо удерживать налог на прибыль.
Письмо Минфина от 29.11.2024 № 03-03-06/1/120088
При переходе с УСН на ОСНО в расходах учитывают товары, работы, услуги, которые не были оплачены в период применения УСН.
Письмо Минфина от 19.12.2024 № 03-03-06/1/128733
В совокупную прибыль компания из Сколково не включает прибыль за периоды освобождения от налога.
Письмо Минфина от 18.11.2024 № 03-03-06/1/114178
При амортизации ПО можно применять повышающий коэффициент.
Письмо Минфина от 05.09.2024 № 03-08-05/84296
С выплат международным перевозчикам надо удержать агентский налог на прибыль.
Письмо Минфина от 09.12.2024 № 03-03-06/1/123874
Резиденты ОЭЗ Калининграда платят налог на прибыль по половине новой ставки.
Февраль 2025
Письмо
Суть разъяснений
Письмо Минфина от 29.11.2024 № 03-03-06/1/120444
Имущество от компании-учредителя не облагается налогом на прибыль при выполнении двух условий.
Письмо Минфина от 29.11.2024 № 03-03-06/1/120082
По ОС для водоснабжения не продлили ускоренную амортизацию.
Письмо Минфина от 13.01.2025 № 03-03-06/1/879
Безвозмездная передача имущества не облагается налогом на прибыль.
Письмо ФНС от 05.02.2025 № СД-4-3/1069@
Для регионального инвествычета по налогу на прибыль нужный код ОКВЭД необязательно должен быть основным.
Письмо Минфина от 17.01.2025 № 03-03-06/1/3242
Страховые взносы по ДМС можно списывать в расходы.
Письмо Минфина от 21.01.2025 № 03-03-06/1/4282
Для резидентов ТОР 5 лет федеральный налог на прибыль 0%, а потом 8%.
Письмо Минфина от 27.12.2024 № 03-03-06/2/132584
При учете убытков для налога на прибыль первичку надо хранить много лет.
Письмо Минфина от 25.12.2024 № 03-03-06/1/131079
Письмо Минфина от 25.12.2024 № 03-03-06/2/131080
Организации с обособками при делении налога на прибыль не учитывают капвложения в арендованную недвижимость.
Письмо ФНС 14.11.2024 № 03-08-05/112871
На 2025 год сохраняются льготы даже при разрыве налоговых соглашений с недружественными странами.
Письмо Минфина от 13.02.2025 № 03-03-06/1/13152
Убытки от прощения долгов нельзя включать в расходы при расчете налога на прибыль.
Письмо Минфина от 24.12.2024 № 03-03-06/1/130646
Служебное жилье можно амортизировать.
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