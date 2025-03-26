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Обзоры для бухгалтера

Налог на прибыль в 2025 году: самые важные письма Минфина и ФНС. Обзор для бухгалтера

Подготовили для вас большой обзор разъяснений Минфина и ФНС по налогу на прибыль. Все кратко, четко, по делу. Забирайте в закладки.

Январь 2025

Письмо

Суть разъяснения

Письмо Минфина от 13.12.2024 № 03-03-06/1/126137

Стоимость ПО для амортизации можно учитывать в двойном размере.

Письмо Минфина от 19.12.2024 № 03-03-06/1/128747

Сертификат соответствия на продукцию нельзя принимать в расходы единовременно.

Письмо Минфина от 19.12.2024 № 03-03-05/128714

Инвестиционный вычет на капвложения в арендованные ОС не положен.

Письмо ФНС от 25.12.2024 № СД-4-3/14625@

В декларации по налогу на прибыль будет дополнительный Лист 02 для тех, кто проводит операции с цифровой валютой.

Письмо Минфина от 20.11.2024 № 03-03-07/115458

Основные средства, к которым применен региональный инвествычет, не амортизируются.

Письмо Минфина от 18.12.2024 № 03-03-06/1/127959

Не для всех участников СПИК в 2025 году действует прежняя ставка налога на прибыль.

Письмо Минфина от 13.12.2024 № 03-08-09/126209

При выплате дохода взаимозависимой иностранной компании не всегда надо удерживать налог на прибыль.

Письмо Минфина от 29.11.2024 № 03-03-06/1/120088

При переходе с УСН на ОСНО в расходах учитывают товары, работы, услуги, которые не были оплачены в период применения УСН.

Письмо Минфина от 19.12.2024 № 03-03-06/1/128733

В совокупную прибыль компания из Сколково не включает прибыль за периоды освобождения от налога.

Письмо Минфина от 18.11.2024 № 03-03-06/1/114178

При амортизации ПО можно применять повышающий коэффициент.

Письмо Минфина от 05.09.2024 № 03-08-05/84296

С выплат международным перевозчикам надо удержать агентский налог на прибыль.

Письмо Минфина от 09.12.2024 № 03-03-06/1/123874

Резиденты ОЭЗ Калининграда платят налог на прибыль по половине новой ставки.

Февраль 2025

Письмо

Суть разъяснений

Письмо Минфина от 29.11.2024 № 03-03-06/1/120444

Имущество от компании-учредителя не облагается налогом на прибыль при выполнении двух условий.

Письмо Минфина от 29.11.2024 № 03-03-06/1/120082

По ОС для водоснабжения не продлили ускоренную амортизацию.

Письмо Минфина от 13.01.2025 № 03-03-06/1/879

Безвозмездная передача имущества не облагается налогом на прибыль.

Письмо ФНС от 05.02.2025 № СД-4-3/1069@

Для регионального инвествычета по налогу на прибыль нужный код ОКВЭД необязательно должен быть основным.

Письмо Минфина от 17.01.2025 № 03-03-06/1/3242

Страховые взносы по ДМС можно списывать в расходы.

Письмо Минфина от 21.01.2025 № 03-03-06/1/4282

Для резидентов ТОР 5 лет федеральный налог на прибыль 0%, а потом 8%.

Письмо Минфина от 27.12.2024 № 03-03-06/2/132584

При учете убытков для налога на прибыль первичку надо хранить много лет.

Письмо Минфина от 25.12.2024 № 03-03-06/1/131079

Письмо Минфина от 25.12.2024 № 03-03-06/2/131080

Организации с обособками при делении налога на прибыль не учитывают капвложения в арендованную недвижимость.

Письмо ФНС 14.11.2024 № 03-08-05/112871

На 2025 год сохраняются льготы даже при разрыве налоговых соглашений с недружественными странами.

Письмо Минфина от 13.02.2025 № 03-03-06/1/13152

Убытки от прощения долгов нельзя включать в расходы при расчете налога на прибыль.

Письмо Минфина от 24.12.2024 № 03-03-06/1/130646

Служебное жилье можно амортизировать.

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