Налог на прибыль в 2025 году: самые важные письма Минфина и ФНС. Обзор для бухгалтера

Письмо Суть разъяснения

Письмо Минфина от 13.12.2024 № 03-03-06/1/126137 Стоимость ПО для амортизации можно учитывать в двойном размере.

Письмо Минфина от 19.12.2024 № 03-03-06/1/128747 Сертификат соответствия на продукцию нельзя принимать в расходы единовременно.

Письмо Минфина от 19.12.2024 № 03-03-05/128714 Инвестиционный вычет на капвложения в арендованные ОС не положен.

Письмо ФНС от 25.12.2024 № СД-4-3/14625@ В декларации по налогу на прибыль будет дополнительный Лист 02 для тех, кто проводит операции с цифровой валютой.

Письмо Минфина от 20.11.2024 № 03-03-07/115458 Основные средства, к которым применен региональный инвествычет, не амортизируются.

Письмо Минфина от 18.12.2024 № 03-03-06/1/127959 Не для всех участников СПИК в 2025 году действует прежняя ставка налога на прибыль.

Письмо Минфина от 13.12.2024 № 03-08-09/126209 При выплате дохода взаимозависимой иностранной компании не всегда надо удерживать налог на прибыль.

Письмо Минфина от 29.11.2024 № 03-03-06/1/120088 При переходе с УСН на ОСНО в расходах учитывают товары, работы, услуги, которые не были оплачены в период применения УСН.

Письмо Минфина от 19.12.2024 № 03-03-06/1/128733 В совокупную прибыль компания из Сколково не включает прибыль за периоды освобождения от налога.

Письмо Минфина от 18.11.2024 № 03-03-06/1/114178 При амортизации ПО можно применять повышающий коэффициент.

Письмо Минфина от 05.09.2024 № 03-08-05/84296 С выплат международным перевозчикам надо удержать агентский налог на прибыль.