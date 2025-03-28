Переписка в мессенджере как доказательство в суде

В соответствии с положениями статьи 434 Гражданского кодекса (далее также — ГК) договор должен быть заключен в письменной форме, если это прямо предусмотрено законом или соглашением сторон. Это необходимо для обеспечения ясности условий сделки и защиты интересов участников.

Однако современный мир диктует новые правила: все чаще люди договариваются о сделках не на бумаге, а в мессенджерах. Переписка в WhatsApp, Telegram или других сервисах становится удобным способом согласования условий работы, поставок и платежей.

Но что делать, если договоренности зашли в тупик, а одна из сторон ведет себя недобросовестно — отказывается выполнять обязательства, игнорирует запросы или отрицает сам факт соглашения? Можно ли обратиться в суд, если традиционный договор не был подписан, а все обсуждения остались только в цифровом формате? Ответ на этот вопрос — в нашем материале.

Переписка в мессенджере как основание для признания договора заключенным

Начнем с того, что в гражданском праве действует принцип свободы договора, и его заключение не обязательно требует подписания единого документа. Важнее факт достижения сторонами соглашения по существенным условиям.

Так, в силу пункта 1 статьи 160 ГК, договор в письменной форме должен быть подписан сторонами, но если он не оформлен единым документом, закон допускает иные способы подтверждения договоренностей.

В частности, статьи 158–165.1 и 434 ГК позволяют считать договор заключенным, если:

стороны обменялись электронными документами , письмами, сообщениями в мессенджерах;

одна из сторон совершила конклюдентные действия — например, оплатила услуги или приняла их без возражений.

Когда суды признают договор заключенным

На практике суды рассматривают переписку в мессенджерах как подтверждение договорных отношений, если в ней четко согласованы существенные условия сделки. Для примера представим суть решений некоторых судов, упомянув их реквизиты:

обмен сообщениями с обсуждением стоимости и сроков услуг (постановление Девятого ААС от 06.03.2023);

переписка в мессенджере + частичная оплата услуг (решение Ленинского районного суда Оренбурга от 20.05.2022);

переписка + выдача исполнителю доверенности (решение Центрального районного суда Новосибирска от 07.09.2023);

стороны обменивались электронными письмами , обсуждая оказание услуг;

заказчик оплатил услуги , подтверждая тем самым факт договоренностей;

исполнитель направил проект договора и акт, а заказчик не возражал.

Однако не любая переписка может служить доказательством. Например, если сообщения не содержат конкретных условий сделки (цены, сроков, объема работ), а представляют собой размытые формулировки или личные разговоры, суд может отказать в признании договора заключенным.

Соответственно, если соглашение достигнуто в мессенджере и есть подтверждение его исполнения (например, оплата или письменные отчеты о проделанной работе), такая переписка может быть принята судом в качестве доказательства существования договора.

Исполнение договора и его правовые последствия

В дополнение к вышеизложенному, даже если договор возмездного оказания услуг не оформлен единым документом, но стороны фактически его исполняли, такой договор не может быть признан незаключенным. Это следует из пункта 3 статьи 432 ГК и подтверждается судебной практикой (постановление Пленума ВС № 49 от 25.12.2018).

В этом случае действует важный принцип: оказанные услуги подлежат оплате, даже если стороны не согласовали все существенные условия.

Суды придерживаются позиции, что реальное исполнение обязательств подтверждает наличие договорных отношений. Например:

исполнитель оказал услуги, а заказчик их принял и использовал (АС Западно-Сибирского округа, 07.09.2020);

отсутствие подписанного договора не освобождает от оплаты фактически оказанных услуг (Двенадцатый ААС, 15.10.2019).

Когда договор не считается заключенным

Однако, если сторона, ссылающаяся на договор, не может доказать ни факт его согласования, ни его исполнение, договор возмездного оказания услуг не считается заключенным. Это влечет серьезные правовые последствия:

Нельзя требовать исполнения условий договора — например, взыскания договорной неустойки (Девятый ААС, 13.07.2022). Переданные деньги квалифицируются как неосновательное обогащение — например, если заказчик внес предоплату, но услуги не были оказаны, исполнитель обязан вернуть эти средства (Пятнадцатый ААС, 07.02.2023). Стоимость услуг не может быть взыскана, если их фактическое оказание не подтверждено (АС Северо-Западного округа, 06.02.2020).

Таким образом, если между сторонами есть переписка, подтверждающая договоренности, а услуги оказаны и приняты, договор считается заключенным, даже если он не оформлен традиционным способом.

Однако, если нет ни подтвержденных условий, ни факта исполнения, ссылаться на договор нельзя — тогда применяется правило о неосновательном обогащении.

Нужно ли заверять переписку у нотариуса

При рассмотрении дел в суде доказательства должны быть относимыми и допустимыми. В свою очередь, применительно к рассматриваемой нами ситуации вопрос о заверении переписки в мессенджерах нотариусом не имеет однозначного ответа в судебной практике.

Однако существуют разъяснения Верховного Суда, согласно которым нотариальное удостоверение не является обязательным.

Что говорят? Согласно пункту 55 постановления Пленума Верховного Суда № 10 от 23.04.2019, допустимыми доказательствами могут являться распечатки материалов из сети, заверенные участниками процесса.

Главное, чтобы такие распечатки содержали адрес интернет-страницы (или данные о переписке в мессенджере) и точное время получения сообщения.

Дополнительно, пройдемся по нормам права и отметим следующее:

Разные подходы судов

В судебной практике встречаются противоположные позиции — скриншоты без нотариального заверения могут не принять. Так, некоторые суды считают, что скриншоты переписки в мессенджерах не являются допустимыми доказательствами, если они не заверены нотариально и не позволяют установить личность отправителя (ФИО, номер телефона). Например:

Другая позиция основана на том, что деловое общение через мессенджеры — обычная практика, а закон не требует нотариального заверения переписки. В этом случае суды принимают скриншоты и иные распечатки без удостоверения нотариусом. Например:

Вывод

Хотя нотариальное заверение может повысить юридическую значимость доказательств, оно не является обязательным. Главное — предоставить убедительные доказательства аутентичности переписки, например:

сделать скриншоты с отображением даты и отправителя ;

подтвердить факт переписки другими доказательствами (оплата услуг, передача данных и т. д.);

привлечь экспертов для технической проверки переписки.

Если дело сложное, нотариальное заверение может снизить риски отклонения доказательств. Однако во многих случаях суды принимают распечатки переписки и без этого.

Источник: https://assistentus.ru/zanimatelno/perepiska-v-messendzhere-kak-dokazatelstvo-v-sude/