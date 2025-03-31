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Обзоры для бухгалтера

Имущественные налоги 2025: самые важные письма ФНС и Минфина. Обзор для бухгалтера

Подготовили для вас большой обзор разъяснений Минфина и ФНС по имущественным налогам. Все кратко, четко, по делу. Забирайте в закладки.

Январь 2025

Письмо

Суть разъяснения

Письмо ФНС от 25.12.2024 № БС-2-21/19927@

ФНС объяснила, как заполнять титульный лист новой декларации по налогу на имущество.

Письмо Минфина от 03.12.2024 № 03-05-06-04/121296

Повышенный транспортный налог не зависит от стоимости авто.

Письмо Минфина от 03.09.2024 № 03-05-06-02/83417

Ежегодный рост земельного налога не может превышать 10%.

Письмо Минфина от 27.11.2024 № 03-05-05-01/118746

Здание облагается налогом по кадастровой стоимости, если 20% его площади занимают офисы.

Февраль 2025

Письмо

Суть разъяснений

Письмо ФНС от 03.02.2024 № БС-4-21/922@

Если недвижимость признали культурным наследием, начисление налога на имущество прекращается.

Письмо ФНС от 21.01.2025 № БС-4-21/471@

При переброске авто из одной обособки в другую транспортный налог по новому месту пойдет со следующего месяца.

Письмо Минфина от 20.03.2024 № 03-05-05-01/25029

Бизнес на УСН платит налог на имущество по кадастровой стоимости.

Письмо Минфина от 10.02.2025 № 03-05-04-01/11504

Письмо ФНС от 12.02.2025 № БС-2-21/1747@

У ИП на УСН нет льготы по налогу на имущество на недострой.

Письмо ФНС от 05.02.2025 № БС-2-21/1405@

Титульный лист декларации по налогу на имущество надо заполнять по-новому.

Письмо ФНС от 12.02.2025 № БС-4-21/1305@

В декларации по налогу на имущество надо указывать код ИФНС по месту нахождения недвижимости.

Письмо ФНС 20.02.2025 № БС-2-21/2370@

ФНС запретила крупнейшим компаниям подавать декларации по имуществу через регионы.

Письмо Минфина от 10.12.2024 № 03-05-06-02/124203

Собственники квартир не платят налог за землю, на которой стоит дом.

Письмо Минфина от 24.12.2024 № 03-05-05-01/130432

За квартиру организация платит налог на имущество по кадастровой стоимости.

Письмо ФНС от 24.02.2025 № КВ-4-21/1845@

Пункты выдачи заказов могут включить в перечень налога на имущество по кадастровой стоимости.

Письмо ФНС от 13.02.2025 № БС-4-21/1433@

ФНС привела определения ВС 2024 года по налогам на имущество, которые применяют налоговики.

Письмо Минфина от 13.01.2025 № 03-05-04-01/903

На отдельные помещения в элитном здании повышенная ставка налога не действует. Но это могут изменить.

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