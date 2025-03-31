Имущественные налоги 2025: самые важные письма ФНС и Минфина. Обзор для бухгалтера

Январь 2025
Письмо
Суть разъяснения
Письмо ФНС от 25.12.2024 № БС-2-21/19927@
ФНС объяснила, как заполнять титульный лист новой декларации по налогу на имущество.
Письмо Минфина от 03.12.2024 № 03-05-06-04/121296
Повышенный транспортный налог не зависит от стоимости авто.
Письмо Минфина от 03.09.2024 № 03-05-06-02/83417
Ежегодный рост земельного налога не может превышать 10%.
Письмо Минфина от 27.11.2024 № 03-05-05-01/118746
Здание облагается налогом по кадастровой стоимости, если 20% его площади занимают офисы.
Февраль 2025
Письмо
Суть разъяснений
Письмо ФНС от 03.02.2024 № БС-4-21/922@
Если недвижимость признали культурным наследием, начисление налога на имущество прекращается.
Письмо ФНС от 21.01.2025 № БС-4-21/471@
При переброске авто из одной обособки в другую транспортный налог по новому месту пойдет со следующего месяца.
Письмо Минфина от 20.03.2024 № 03-05-05-01/25029
Бизнес на УСН платит налог на имущество по кадастровой стоимости.
Письмо Минфина от 10.02.2025 № 03-05-04-01/11504
Письмо ФНС от 12.02.2025 № БС-2-21/1747@
У ИП на УСН нет льготы по налогу на имущество на недострой.
Письмо ФНС от 05.02.2025 № БС-2-21/1405@
Титульный лист декларации по налогу на имущество надо заполнять по-новому.
Письмо ФНС от 12.02.2025 № БС-4-21/1305@
В декларации по налогу на имущество надо указывать код ИФНС по месту нахождения недвижимости.
Письмо ФНС 20.02.2025 № БС-2-21/2370@
ФНС запретила крупнейшим компаниям подавать декларации по имуществу через регионы.
Письмо Минфина от 10.12.2024 № 03-05-06-02/124203
Собственники квартир не платят налог за землю, на которой стоит дом.
Письмо Минфина от 24.12.2024 № 03-05-05-01/130432
За квартиру организация платит налог на имущество по кадастровой стоимости.
Письмо ФНС от 24.02.2025 № КВ-4-21/1845@
Пункты выдачи заказов могут включить в перечень налога на имущество по кадастровой стоимости.
Письмо ФНС от 13.02.2025 № БС-4-21/1433@
ФНС привела определения ВС 2024 года по налогам на имущество, которые применяют налоговики.
Письмо Минфина от 13.01.2025 № 03-05-04-01/903
На отдельные помещения в элитном здании повышенная ставка налога не действует. Но это могут изменить.
Читайте также Имущественные налоги 2024: самые важные письма ФНС и Минфина. Обзор для бухгалтера.
Начать дискуссию