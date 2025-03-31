Как рассчитать пособие по беременности и родам при стаже менее 6 месяцев

В общем случае пособие по БиР рассчитывается исходя из среднего заработка. Однако при стаже менее 6 месяцев действуют другие правила. Рассказываем, как рассчитать пособие для такой работницы.

Если стаж работницы менее 6 месяцев, то по ч. 3 ст. 11 закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ, то за каждый месяц отпуска она должна получать пособие в размере не превышающем МРОТ. При работе на условиях неполного рабочего времени средний заработок определяется пропорционально продолжительности рабочего времени.

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При расчете минимальные декретных работницы на полставки МРОТ нужно умножить на 0,5. В 2025 году сумма составляет: 22 440 * 0,5 = 11 220 руб. Минимальный средний дневной заработок будет равен: 11 220 * 24 / 730 = 368,88 руб. А минимальные декретные выплаты такой сотрудницы составят: 368, 88 * 140 (дней) = 51 643 руб. в общем случае.

Чтобы рассчитать минимальные декретные для работницы на 0,25 ставки МРОТ нужно умножать на 0,25. В 2025 году он составляет 5 610 руб. (22 440 * 0,25). Минимальный средний дневной заработок рассчитывается так: 5 610 * 24 / 730 = 184, 44 руб. Поэтому минимальные выплаты составят 25 821, 60 руб. (184, 44 * 140) в общем случае.

При этом в судебной практике есть подход, по которому работникам с неполным рабочим временем, чей заработок в расчетном периоде за полный календарный месяц ниже МРОТ, пособие по БиР рассчитывается исходя из среднего заработка равного МРОТ.

По такой логике сумма не уменьшается пропорционально установленной продолжительности рабочего времени. Однако такую позицию придется отстаивать в суде, так как у СФР могут возникнуть претензии к подобному расчету.