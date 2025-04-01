Как бизнес на УСН адаптируется к новым реалиям с НДС: первые ошибки, сложности и риски

Теперь бизнес на УСН платит НДС, если его доход за предшествующий налоговый период превысил 60 млн руб. Такой порядок действует с 01.01.2025 года. Практика еще только формируется, поэтому «упрощенцы» допускают ошибки, которые приводят к увеличению налоговой нагрузки и доначислениям по УСН и НДС. Представитель компании «Правовой эксперт» Ирина Шишкина рассказала об этих ошибках и как их избежать.

ООО «Правовой эксперт» — генеральный партнер VII Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХВЕСНА» — 2025», которая состоялась 13 марта 2025 года. В качестве спикеров мы пригласили топовых представителей из сферы бухучета, налогообложения, аудита и финансов.

Конференция была посвящена актуальным вопросам налоговой реформы и разбору формирующейся практики. Для тех, кто пропустил это знаковое событие, «Клерк» подготовил запись эфира — 9 выступлений, которые точно пригодятся бухгалтерам в найме, бухгалтерам-аутсорсерам, управленцам и собственникам бизнеса.

— Есть ли данные на сегодняшний день, какой процент «упрощенцев» начал работать с НДС?

— Согласно статистическим данным Минфина РФ, компании с выручкой более 60 млн рублей составляют около 4% организаций и ИП из числа работающих на УСН. Так как освобождение от уплаты НДС на упрощенке предоставляется автоматически, подавать соответствующее уведомление не нужно.

Поэтому выводы о количестве налогоплательщиков УСН, ставших плательщиками НДС и освобожденных от уплаты этого налога в соответствии с п. 1 ст. 145 НК, можно будет сделать после представления годовой отчетности по УСН организациями и ИП, а также налоговых деклараций по НДС за I квартал 2025 года.

— С какими вопросами по НДС чаще всего обращается бизнес на «упрощенке»? В чем главные сложности?

— В связи с нововведениями налогоплательщиками НДС на УСН являются компании и ИП, у которых доход за предшествующий налоговый период превысил 60 млн руб. При этом, если налогоплательщик совмещал разные налоговые режимы, доход должен учитываться от всех режимов.

Соответственно представители бизнеса часто обращаются за разъяснениями, являются ли они плательщиками НДС с 1 января 2025 года и какую ставку НДС выгоднее применить — 5% (7%) или 20%. В этом и заключается главная сложность — правильно определить оптимальный режим налогообложения с минимальной налоговой нагрузкой.

В данной ситуации возникает необходимость проведения детального анализа финансово-хозяйственной деятельности компании для построения правильной налоговой архитектуры. В том числе необходимо:

определить налоговую нагрузку;

учесть региональные ставки УСН;

установить необходимость применения компанией вычета по НДС;

выбрать оптимальный режим налогообложения на следующий год — УСН или ОСНО.

Необходимо помнить, что налогоплательщики, выбравшие пониженную ставку НДС 5% (7%), обязаны применять ее не менее 12 последовательных кварталов — начиная с периода, за который представлена декларация по НДС с такой ставкой, кроме того «входящий» НДС к вычету невозможно применить.

Многие плательщики УСН впервые подают декларацию по НДС. Соответственно с целью минимизации рисков и снижения вероятности доначисления штрафов от налоговой бизнес на «упрощенке» обращается за разъяснениями правильного заполнения деклараций.

— Есть ли уже какая-то практика: какие ошибки чаще всего допускают «упрощенцы», которые обязаны платить НДС?

— Какая-либо практика по претензиям со стороны проверяющих на данный момент еще не сформирована. Это связано с тем, что налоговые проверки по НДС налогоплательщиков на УСН впервые будут проводится после представления деклараций за I квартал 2025 года. Но на основании обращений в «Правовой эксперт» можно уже выделить топ ошибок, которые допускает бизнес на УСН при исчислении НДС:

При определении предела в 60 млн руб. не учитывалась выручка от необлагаемых НДС операций. Также распространенная ошибка — при совмещении разных налоговых режимов не учитывается совокупный доход.

При применении пониженных ставок 5% (7%) принимают к вычету «входящий» НДС.

Включают в налогооблагаемый доход по УСН выручку с НДС.

Начисляют НДС с поступившей дебиторской задолженностью по отгрузкам, произведенным до 01.01.2025 года.

Не начисляют НДС с отгрузок после 01.01.2025 по оплатам, поступившим до 2025 года.

«Упрощенцы», выбравшие пониженные ставки 5% (7%), забывают про право на применение вычета по НДС с аванса после отгрузки товаров, выполнения работ, услуг на вычет НДС при расторжении договора и возврате аванса, а также при возврате товаров и отказе от работ и услуг.

«Упрощенцы» с пониженной ставкой НДС неверно толкуют норму, установленную пп. 8 п. 1 ст. 346.16 НК и включают в расходы на УСН (15%) начисленный НДС. Но эта норма применима только к налогоплательщикам, освобожденным от уплаты НДС. Плательщики НДС с пониженными ставками включают «входящий» НДС в стоимость приобретенных товаров (работ или услуг).

Бизнес, выбравший НДС по обычным (10% и 20%) ставкам, не принимает к вычету НДС по товарным остаткам 2024 года.

«Упрощенцы», выбравшие обычные ставки, не принимают к вычету НДС по расходам, которые не учитываются при расчете налоговой базы по УСН.

Вышеуказанные ошибки могут привести к значительному увеличению налоговой нагрузки на бизнес, а также к доначислениям по УСН и НДС.

— Можно ли сказать, что сейчас «упрощенцы»-плательщики НДС находятся под более пристальным вниманием налоговой?

— Все компании и ИП, доход у которых за прошлый налоговый период превысил 60 млн рублей, обязаны впервые представить 25 апреля 2025 года декларацию по НДС. Конечно, им придется серьезно перестраиваться, настраивать налоговый учет по исчислению НДС. И неудивительно, что первое время они будут под пристальным вниманием проверяющих.

Однако и те компании, и ИП, у которых доход не превысил 60 млн рублей могут оказаться под пристальным вниманием налоговой на предмет «искусственного» занижения дохода с целью неуплаты НДС.

Под налоговый контроль также попадет бизнес, который с целью ухода от НДС в 2024 году открыл новые компании и ИП с признаками «дробления» бизнеса.

В такой ситуации нелишним будет с помощью налоговых консультантов компании «Правовой эксперт» провести анализ финансово-хозяйственной деятельности на предмет налоговых рисков и, наоборот, выявления налоговых резервов. Это отличное решение для контроля за корректностью исчисления налогов и чистой прибыли, что напрямую влияет на дивиденды собственника. При наличии нескольких компаний в группе рекомендуем проверить структуру бизнеса на предмет незаконного дробления и возможности применения амнистии «по дроблению» в 2025–2026 годах.

— Есть ли такая тенденция, что в связи с введением НДС на УСН бизнес будет уходить в тень?

— Как и до нововведений, так и после известны случаи, когда бизнес пытается уклониться от налогообложения путем регистрации нескольких ИП или ООО и разделить оборот между ними.

Но эксперты компании «Правовой эксперт» обращают внимание, что применение такой схемы только ради минимизации уплаты налогов в бюджет при отсутствии других объективных обстоятельств, деловой цели, как правило, приводит к налоговым проверкам и доначислениям налогов и штрафных санкций.

Подобные схемы могут классифицироваться налоговыми органами как дробление бизнеса. Если проверяющие выявят в ходе проверки искусственное распределение доходов между несколькими организациями или ИП для снижения налоговых платежей, в том числе по НДС, они могут консолидировать выручку, вменить ее главному участнику схемы и произвести налоговые доначисления, привлечь к налоговой ответственности в виде штрафных санкций.

— Как будет применяться освобождение от НДС на УСН, если налоговая выявит дробление бизнеса в 2024 и последующих годах?

— Про дробление бизнеса с целью оптимизации налогообложения следует помнить: важно иметь деловую цель, например, создание нового юрлица в связи с запуском иного направления деятельности компании.

В сегодняшних реалиях скрывать аффилированность сложно и бесперспективно, у ФНС существует ряд автоматизированных процессов, которые выявляют первичные признаки дробления бизнеса.

Соответственно, если даже бизнес не преследовал цели недобросовестного дробления бизнеса, проверяющие могут вменить данную схему, объединить бизнес и основному участнику доначислить налоги, в том числе и НДС.

Подробнее о признаках недобросовестного дробления бизнеса не раз рассказывали в нашем Телеграм-канале.

— Какие главные налоговые риски для бизнеса в 2025 году? Какие рекомендации по работе в новых реалиях дадите компаниям?

— У самих «упрощенцев» возникает риск доначисления НДС в связи с тем, что для бизнеса на УСН этот налог «новый», до конца еще не изученный «опытным» путем. Тем не менее существует ряд нюансов, которые могут привести к последствиям:

как к снижению налоговой нагрузки при построении правильной налоговой архитектуры компании, например — применение льготы по НДС при выборе ставки 20% на УСН;

так и, наоборот, увеличить налоговый риск доначисления налогов и штрафных санкций при неверном толковании норм налогового законодательства, связанных с исчислением и уплатой УСН и НДС.

Изменения в УСН с 01.01.2025 года влияют не только на самих «упрощенцев», но и на тех, с кем они работают. Раньше у контрагентов на УСН не было обязательств платить НДС. В 2025 году они появились или могут появиться.

Если компания применяет общий режим налогообложения и применяет к вычету входной НДС, то система налогообложения контрагента напрямую влияет на НДС:

Контрагент на УСН выбрал классические ставки 20% (10%) — компания имеет право на вычет входного НДС.

«Упрощенец» выбрал специальные ставки — к вычету принимается НДС по соответствующей специальной ставке. При этом ставка НДС в выставленном счет-фактуре (УПД) должна соответствовать фактическому НДС, выбранному контрагентом на УСН.

Теперь представим ситуацию: контрагент- «упрощенец» сначала выбрал НДС 20% и указал эту ставку в счет-фактуре (УПД) за первый квартал, а во втором квартале «упрощенец» решил перейти на специальный режим и подал декларацию с НДС 5 или 7%. Но он забыл внести изменения в счет-фактуру (УПД) и по-прежнему указал для покупателя 20% НДС.

В данном случае компания-покупатель не сможете вычесть этот НДС, потому что проверяющие укажут на некорректность счет-фактуры (УПД). Высок налоговый риск доначисления НДС.

На текущий момент у компаний нет возможности проверять, каким налоговым режимом пользуются их контрагенты, соответственно невозможно знать наверняка, обязан ли продавец-«упрощенец» платить НДС и какую ставку он выбрал.

Чтобы минимизировать риски, связанные с возможным отказом в применении вычета и доначислением НДС при работе с поставщиками на УСН, рекомендуем внести в договоры налоговые оговорки , чтобы в случае выставления требований и штрафов по причине некорректного учета НДС компанией-продавцом компания-покупатель могла взыскать такие налоговые издержки с продавца.

Чтобы не брать на себя риски по увеличению налоговой нагрузки в связи с тем, что контрагент на УСН стал или станет плательщиком НДС, рекомендуем при заключении договоров или допсоглашений к уже подписанным договорам обращать внимание на формулировку цены по договору — включен или нет НДС, зафиксировать цену с учетом НДС, чтобы не было разночтений.

Подводя итоги всему вышесказанному, компания «Правовой эксперт» рекомендует внимательно изучать нормативно-правовые документы, правильно применять их нормы. Если понимаете, что не справляетесь обратитесь за помощью к налоговым консультантам компании.

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