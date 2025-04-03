Налоговый мониторинг: почему автоматизация эффективнее ручного ведения

Рынок налогового мониторинга ежегодно растет на четверть и, по прогнозам, к 2030 году достигнет 22,2 млрд рублей. В условиях изменений налогового законодательства и роста нагрузки на бизнес такая форма взаимодействия с ФНС становится как никогда актуальной.

Автоматизированные системы налогового учета не только исключают человеческий фактор и минимизируют ошибки, но и существенно экономят ресурсы компании, ускоряют процессы и повышают прозрачность бизнеса перед инвесторами и партнерами. Почему стоит перейти в режим налогового мониторинга и как выбрать надежного вендора, рассказал Александр Кочетков, владелец витрины данных для перехода к режим налогового мониторинга НОТА ВИЗОР.

Мы наблюдаем постоянные изменения в налоговом законодательстве, которое с каждым годом только усложняется. С 2025 года НДФЛ будет рассчитываться по новой прогрессивной шкале, ставку налога на прибыль увеличили до 25%. ИТ-компаниям ставку повысят до 5%, а организации на УСН с доходами свыше 60 млн рублей в год теперь обязаны уплачивать НДС.

Выходит, что компании тратят все больше времени и средств на налоговое планирование и соблюдение требований, а нагрузка растет и на органы ФНС.

Налоговый мониторинг в этих условиях — самый эффективный инструмент взаимодействия с регулятором. Это формат работы, при котором мы предоставляем надзорному органу онлайн-доступ к бухгалтерской и налоговой отчетности вместо обычных проверок. Такой подход помогает снизить риски ошибок и упростить работу бухгалтерии.

Рынок налогового мониторинга стремительно развивается. По сравнению с прошлым годом мы наблюдаем рост примерно на 25%. На конец 2024 года к системе подключено 746 компаний из 20 различных отраслей. Это банки, металлургические предприятия, ИТ-компании, торговые сети и другие. В основном это enterprise-сегмент — крупный бизнес и топ из среднего сегмента.

Кроме них, в систему мониторинга входят организации, которые могут это делать без соответствия критериям. К таким относятся резиденты особых экономических зон и предприятия, работающие с военно-промышленным комплексом (ВПК). Они обязаны войти в налоговый мониторинг по закону.

Сегодня емкость рынка составляет около 6 млрд рублей. По данным исследования, через 5 лет она может достигнуть 391,5 млрд рублей при количестве потенциальных участников до 48 935 компаний. Дополнительным стимулом для роста рынка налогового мониторинга служат соглашения о защите и поощрении капиталовложений. По ним государство возмещает до 100% инфраструктурных затрат.

Сейчас в России действует 70 таких соглашений. К 2030 году их число может вырасти до 150. И все эти компании будут обязаны подключиться к налоговому мониторингу.

Преимущества автоматизированных систем

Бизнесу важно иметь надежные ИТ-решения для перехода на новый формат работы. Поэтому нужно внимательно следить за рынком, учитывать актуальные тенденции, правильно оценивать затраты и выбирать оптимальные инструменты для эффективной интеграции.

Хоть и некоторые организации пока справляются с этим вручную, тренд очевиден — объем запрашиваемых данных растет, увеличивается риск ошибок и без автоматизации работать становится непосильно. Решения для налогового мониторинга помогают сократить человеческий фактор до минимума и значительно повысить качество передачи данных.

Также автоматический режим значительно ускоряет сроки подготовки отчетности. Если налоговая направляет запрос, время реакции и предоставления ответа сокращается в разы. На эти процессы тратится меньше человеческих ресурсов, что ведет к экономии бюджетов и снижению затрат на функции, которые не приносят прибыль напрямую.

Для Почта Банка реализация проекта автоматизации стала важным шагом в цифровизации бизнес-процессов. Уже в конце первого квартала 2023 года банк направил первую отчетность в режиме налогового мониторинга.

Помимо прочего, автоматизированные системы позволяют отслеживать операции в реальном времени, что упрощает аудит и проверки. Это важно не только для внутреннего контроля, но и для имиджа компании среди инвесторов, особенно если речь идет о публичных организациях.

Примечательно, что компании вне расширенного информационного взаимодействия с ФНС при проверках получают доначисления около 20% налогов. Участники мониторинга с этим не сталкиваются. Время закрытия периода меньше, глубина проверки — 1 год и 9 месяцев.

Это прямая финансовая выгода: снижаются издержки и сокращаются штрафы. Кроме того, бухгалтеры тратят меньше времени и сил на рутинные задачи.

Интеграция с бизнес-процессами может быть разной степени сложности. Можно использовать стандартные шаблоны, разработанные с участниками рынка, что упрощает внедрение. Регулярные обновления поставляются в рамках лицензий: стабильно раз в год, плюс 1-4 крупных при необходимости.

Использование современных систем автоматизации налогового мониторинга — необходимый шаг для компаний, стремящихся не только оптимизировать свои процессы, но и соответствовать постоянно меняющимся требованиям контролирующих органов.

Как выбрать платформу для перехода на налоговый мониторинг

Основной фактор при принятии решения о переходе на налоговый мониторинг — желание самого бизнеса. По формальным признакам почти все компании могут войти в систему. И выбор надежного вендора играет в этом процессе ключевую роль. Чтобы обеспечить успешное внедрение, необходимо учесть ряд важных факторов.

1. Оценить качество своего электронного архива и проанализировать, насколько ваша компания готова соответствовать формальным требованиям налогового мониторинга. Перед принятием решения о переходе стоит провести консультации с налоговой инспекцией, чтобы уточнить их видение процесса и понять, какой уровень раскрытия информации потребуется.

2. Обратить внимание на гибкость настройки витрины данных. Хороший поставщик должен предлагать решение, способное работать в различных режимах — от полностью автоматизированного до частично автоматизированного или даже полностью ручного. Это позволит адаптировать систему под специфику бизнеса.

3. Изучить обратную связь на платформу от клиентов. Соберите и проанализируйте отзывы существующих заказчиков вендора — это даст вам представление о качестве сервиса и надежности системы в реальных условиях. В современных реалиях стоит отдавать предпочтение полностью отечественным решениям, особенно тем, которые включены в единый реестр российского программного обеспечения.

Это не только обеспечит технологическую независимость, но и даст экономические преимущества — например, лицензии на такие продукты не облагаются НДС.

4. Оценить созданную вендором базу знаний и убедиться в наличии постоянной технической поддержки, готовой помочь в решении возникающих вопросов. Такой комплексный подход обеспечит эффективную работу сотрудников в новом режиме и поможет максимально использовать возможности внедренной системы.

Многие компании не спешат присоединяться к налоговому мониторингу из-за нежелания инвестировать в необходимую инфраструктуру. При этом ФНС планомерно снижает пороги входа: с 2025 года согласно закону от 08.08.2024 №259-ФЗ достаточно годового дохода и стоимости активов от 800 млн рублей (ранее 1 млрд) и уплаченных налогов от 80 млн рублей (ранее 100 млн).

Сейчас налоговый мониторинг обязателен только для ограниченного круга крупнейших налогоплательщиков, для остальных участие добровольное. Однако тенденция к снижению пороговых значений позволяет предположить, что в будущем круг обязанных участников может существенно расшириться.