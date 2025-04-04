Увеличивают ли баллы Ozon налоговую базу по УСН

Когда Ozon устанавливает скидку на товары продавца, разница между установленной и сниженной стоимостью возвращается продавцу баллами. Рассказываем, как они влияют на налоговую базу на УСН.

Баллы не увеличивают налоговую базу по УСН (так же как и базу по НДС), так как на их сумму Ozon уменьшает стоимость своих услуг и выставляет УПД уже с учетом уменьшения на сумму баллов.

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База увеличивается только в случае превышения суммы баллов над стоимостью 99% вознаграждения и некоторых услуг маркетплейса. В таком случае онлайн-площадка предоставляет акт о премии за расчеты баллами, и сумма по этому документу будет являться доходом после получения оплаты. Такая премия может рассматриваться как выплата, связанная с оплатой за товар.

По сумме из акта премии стоит начислить НДС. По пп. 2 п. 1 ст. 162 НК налоговая база по НДС увеличивается на суммы: