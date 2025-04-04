Российская организация выполняет работу в Киргизии: что будет с налогами

Если организация планирует выполнять работы на территории ЕАЭС, то неясно: нужно ли открывать ОП и какие налоги уплачивать.

Ситуация: организация планирует выполнять работы по строительству электростанции в Киргизии (срок выполнения — более года). Заказчиком выступает киргизская компания.

Что будет с НДС

Порядок обложения товаров, работ и услуг НДС в ЕАЭС регулируется Протоколом № 18 к договору ЕАЭС от 29.05.2014. В п. 29 этого документа указано:

«Местом реализации работ, услуг признается территория государства-члена, если:

1) работы, услуги связаны непосредственно с недвижимым имуществом, находящимся на территории этого государства-члена».

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Соответственно в данном случае местом реализации работ будет Киргизия. Если у организации нет там обособленного подразделения, то НДС будет удерживать заказчик как налоговый агент. Если оно будет зарегистрировано, то ОП самостоятельно будет уплачивать киргизский НДС.

Налог на прибыль

В соответствии с Соглашением об избежании двойного налогообложения (СИДН) с Киргизией, если деятельность в другой стране ведется через постоянное учреждение, то прибыль, полученная через него, подлежит налогообложению в этой другой стране — Киргизии.

Постоянное учреждение в соответствии со ст. 5 СИДН также включает:

«а) строительную площадку или строительный, монтажный или сборочный объект или связанную с ними надзорную деятельность, если только такая площадка или объект существуют в течение периода, превышающего 12 месяцев, или такая деятельность осуществляется в течение периода, превышающего 12 месяцев».

А значит, организация обязана уплачивать налог в Киргизии с прибыли, полученной по договору об этом строительстве.

Для устранения двойного налогообложения можно учесть налог на прибыль, уплаченный в другой стране, при расчете российского налога на прибыль. Чтобы это сделать, нужен документ об уплате налога в Киргизии.