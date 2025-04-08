Организация заказала у белорусской компании размещение в интернете: что будет с налогом на прибыль

При оплате услуг белорусской компании в интернете возникает множество вопросов. Прежде всего они касаются того, будет ли российская организация считаться агентом по налогу на прибыль.

Ситуация: организация оплатила белорусской компании размещение информации в интернете. Место оказания услуг — РФ, у компании в России нет представительства.

По п. 1 ст. 306 НК налог на прибыль иностранная компания уплачивает, если получает доходы от источников РФ, указанных в ст. 309 НК. В этом перечне нет доходов иностранных организаций за услуги размещения информации в интернете. Поэтому и налога на прибыль нет.

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Налоговый расчет о суммах, выплаченных иностранным организациям, сдают агенты по налогу на прибыль. То есть в случаях, когда иностранная организация обязана уплачивать российский налог на доходы и при этом у нее нет представительства или филиала в РФ.

А так как дохода от источника в РФ нет, российская организация не будет агентом по налогу на прибыль. Это значит, что и расчет о выплаченных доходах подавать не нужно, если других данных для его заполнения нет. Такую же позицию выразила ФНС в письме от 03.05.2024 № ШЮ-4-13/5215@.