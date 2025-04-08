Как правильно отвечать на вопросы налоговой: рекомендации для самозанятых специалистов

Недавно один из наших самозанятых специалистов был приглашён в налоговую инспекцию для дачи пояснений в качестве свидетеля. По результатам допроса мы получили важные рекомендации, которыми хотим с вами поделиться.

Эти советы помогут грамотно выстраивать коммуникацию с налоговыми органами и избегать лишних вопросов.

Что важно учесть при формулировке ответов инспекторам:

1. Место работы

Необходимо подчёркивать, что специалист не состоит в трудовых отношениях с компанией, а сотрудничает с ООО «Ромашка» по договору оказания услуг.

2. График работы

Следует отметить, что фиксированный график отсутствует. Работа выполняется по техническому заданию, и занятость зависит от поставленных задач.

3. Частота выплат

Выплаты могут происходить в разное время — всё зависит от объёмов выполненной работы и подписанных актов. Это может быть раз в месяц или два раза в месяц.

4. Отпуск

В рамках гражданско-правового договора отпуск не предусмотрен.

5. Перечень услуг

Нужно назвать конкретные виды услуг, которые оказывались. Важно отметить, что специалист взаимодействует с разными представителями компании, в зависимости от задач.

6. Подчинение

Подчёркиваем, что должностного подчинения нет — работа ведётся через контактное лицо, обозначенное в договоре.

Эти формулировки позволяют показать независимый статус самозанятого и избежать искажённого восприятия сотрудничества как трудовых отношений.

Если у вас возникнут вопросы по этой теме — пожалуйста, пишите в комментарии.

Автор Анастасия Ковалева