Российский IT-дайджест #3 за 1–6 апреля 2025

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«1С-ИЖТИСИ» автоматизировала работу с ФГИС «Меркурий» для «Техкорм Нутришен»
Фирма «1С-ИЖТИСИ» внедрила подсистему «Ветис» и перевела базы «1С:БП» и «1С:ЗУП» в облачный сервис «1С:Фреш» для компании «Техкорм Нутришен». Это позволило ускорить подготовку исходящих ВСД, снизить нагрузку на сервер «1С:ERP» и упростить доступ к данным. Также автоматизировались обновления конфигураций и заполняемость данных.
Юрлица:
ИИ на «Авито Работе» помогает улучшать резюме
Платформа «Авито Работа» внедрила функцию генерации и улучшения описания профессионального опыта в резюме с помощью собственной языковой модели A‑Vibe. Пользователь может нажать кнопку «Улучшить текст» — нейросеть исправит ошибки, структурирует информацию и добавит важные детали. По словам компании, за первые недели тестирования объем текстов вырос в 1,5 раза, а общее число резюме увеличилось на 3%. Модель A‑Vibe уже используется и в других сервисах «Авито», включая генерацию описаний товаров и общение в чате.
Юрлица:
Норбит стал Enterprise-партнером Websoft
«Норбит» получил статус Enterprise-партнера разработчика HR-решений Websoft. Последний предлагает специализированные решения и сервис для крупного бизнеса. Компания входит в пятерку крупнейших поставщиков решений в сфере HR-tech в России по версии TAdviser.
Юрлица:
Axenix и КОРУС Консалтинг будут продвигать In․Plan
Axenix и ГК «КОРУС Консалтинг» подписали соглашение о партнерстве для продвижения платформы In․Plan. Компании будут совместно предоставлять бизнес-консалтинг, автоматизировать процессы планирования и развивать функциональные возможности сервиса. В структуре «КОРУС Консалтинг» за это направление будет отвечать дочерняя компания ROXIT. Среди ее крупных клиентов: «Азбука Вкуса», «ВостокЦемент», АЗС «Газпромнефть», «Иркутская Нефтяная Компания».
Юрлица:
SL Soft и Тензор упростили создание электронных кадровых документов
Компании SL Soft и «Тензор» интегрировали системы «Босс» и Saby для создания юридически значимых кадровых документов в электронном виде. «Босс» автоматизирует кадровые процессы, включая расчет зарплаты и управление HR-задачами. Saby — платформа для электронного документооборота для автоматизации подписания и согласования договоров и управления архивами. Внедрение Saby снижает нагрузку на отдел кадров на 70%.
Юрлица:
Битрикс24 представил новые онлайн-доски
«Битрикс24» запустил онлайн-доски. Они доступны для обмена по ссылке и интеграции с видеозвонками и задачами. Защищены от утечек данных, не имеют ограничений по количеству досок и участников. Инструмент создан на основе Miro и доступен для всех пользователей. Повышает эффективность работы, интегрируется с документами, таблицами и чатами.
Юрлица:
Lansoft и DатаРу Консалтинг внедряют решения LDM
ИТ-холдинг Lansoft и ИТ-компания «DатаРу Консалтинг» начнут совместно внедрять решения компании LDM — КЭДО, Документооборот, Цифровой архив, Клиентское досье, Финансовый архив. Запланировано расширение отечественных решений «DатаРу Консалтинг» за счет low-code/no-code инструментов.
Юрлица:
Автор
Автор: Борис Мальцев
Хотите, чтобы новости вашей компании появились в следующем обзоре? Присылайте их в мой телеграм-канал: https://t.me/totttttt.
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