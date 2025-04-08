Российский IT-дайджест #3 за 1–6 апреля 2025

ИИ на «Авито Работе» помогает улучшать резюме

Платформа «Авито Работа» внедрила функцию генерации и улучшения описания профессионального опыта в резюме с помощью собственной языковой модели A‑Vibe. Пользователь может нажать кнопку «Улучшить текст» — нейросеть исправит ошибки, структурирует информацию и добавит важные детали. По словам компании, за первые недели тестирования объем текстов вырос в 1,5 раза, а общее число резюме увеличилось на 3%. Модель A‑Vibe уже используется и в других сервисах «Авито», включая генерацию описаний товаров и общение в чате.

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