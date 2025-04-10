Компания предоставляет процентные займы: что с НДС

Ситуация: организация предоставляет процентные займы физическим и юридическим лицам, но это не основной вид деятельности. Нужно ли включать этот доход в налоговую декларацию по НДС?

Если организация предоставляет процентные займы в денежной форме, то у нее возникает доход, освобожденный от НДС согласно пп. 15 п. 3 ст. 149 НК. Сумму начисленных за квартал процентов нужно отразить в разд. 7 декларации по НДС с кодом 1010292 «Операции займа в денежной форме и ценными бумагами, включая проценты по ним».

По мнению Президиума ВАС (см. постановление от 05.07.2011 № 1407/11) раздельный учет и распределение входящего налога по общецелевым приобретениям нужно организовать во всех случаях, когда в течение одного налогового периода осуществляются одновременно облагаемые и освобожденные от налога операции по любым основаниям, которые предусмотрены гл. 21 НК.

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