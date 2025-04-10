Компания предоставляет процентные займы: что с НДС

Ситуация: организация предоставляет процентные займы физическим и юридическим лицам, но это не основной вид деятельности. Нужно ли включать этот доход в налоговую декларацию по НДС?
Если организация предоставляет процентные займы в денежной форме, то у нее возникает доход, освобожденный от НДС согласно пп. 15 п. 3 ст. 149 НК. Сумму начисленных за квартал процентов нужно отразить в разд. 7 декларации по НДС с кодом 1010292 «Операции займа в денежной форме и ценными бумагами, включая проценты по ним».
По мнению Президиума ВАС (см. постановление от 05.07.2011 № 1407/11) раздельный учет и распределение входящего налога по общецелевым приобретениям нужно организовать во всех случаях, когда в течение одного налогового периода осуществляются одновременно облагаемые и освобожденные от налога операции по любым основаниям, которые предусмотрены гл. 21 НК.
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Но организация вправе не распределять НДС по общехозяйственным приобретениям. Вместо этого можно полностью принять налог к вычету, если в течение квартала доля расходов на приобретение, производство и реализацию товаров, операции по реализации которых не подлежат налогообложению, не превышает 5% совокупных расходов.
Если проценты по денежному займу — единственная операция за квартал, которая освобождена от НДС, то, возможно, организация сможет не распределять НДС по общехозяйственным приобретениям.
Для проверки соблюдения 5% критерия нужно суммировать все расходы: то есть не только связанные с основной деятельностью по счету 20, но и учтенные на счетах 23, 25, 26, 29, 91.2. А затем распределить их между облагаемыми и освобожденными от НДС операциями.
Расходы, учтенные на счетах 23, 25, 26, 29, 91.2, распределяются для проверки соблюдения 5% критерия между облагаемыми и освобожденными от НДС операциями в порядке, который установлен учетной политикой.
Например, пропорционально прямым расходам по деятельности, облагаемой НДС и освобожденной от налогообложения, или пропорционально выручке по таким видам деятельности. При этом нужно учитывать, что для целей НДС проценты по денежному займу считаются выручкой от оказания услуг.
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