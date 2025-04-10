Где брать данные для счета-фактуры на аванс при торговле на маркетплейсах

Не все маркетплейсы выдают селлерам информацию о предоплате, поступившей от покупателей. Однако выставлять счет-фактуры на аванс нужно.

Ситуация: продавец торгует на трех маркетплейсах: Wildberries, Ozon и Яндекс.Маркет. Где взять суммы для счет-фактуры на аванс?

Wildberries не предоставляет продавцам никаких данных о полученных от покупателей оплатах. Поэтому организации придется самостоятельно отслеживать ситуации, в которых образуется аванс от самой онлайн-площадки.

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Ozon предоставляет отчет по предоплатам: на основании этого документа можно выставлять один раз за весь месяц один авансовый счет-фактуру.

Яндекс.Маркет указывает оплату, полученную от покупателей в отчете об исполнении поручения. Если после зачета задолженности с площадкой остается аванс, то можно выставить счет-фактуру.

ФНС в п. 13 методических указаний (см. письмо ФНС от 17.10.2024 № СД-4-3/11815@) указывает, что счет-фактуру на аванс можно не выставлять, если реализация произойдет в том же квартале.

В следующем месяце — когда пройдет реализация, НДС с аванса принимается к вычету.