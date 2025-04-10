Выплатили компенсацию при увольнении: что будет с НДФЛ и страховыми взносами

Если организация решила выплатить работнику компенсацию по соглашению сторон, то она не облагается НДФЛ и страховыми взносами. Но для этого сумма должна соответствовать нескольким критериям.

В общем случае, согласно НК, любые компенсационные выплаты при увольнении не облагаются НДФЛ, если они не превышают размер трех месячных зарплат сотрудника или или шести средних месячных зарплат сотрудника для Крайнего Севера. Такое же правило действует и для страховых взносов.

Однако судебная практика неоднозначна, и чаще всего суд приходит к выводу, что нужно удерживать НДФЛ со всей суммы.

Безопаснее поступить по-другому: при ведении переговоров о соглашении сторон стоит предложить работнику включить НДФЛ в сумму компенсации.

Подписывая соглашение сторон с выплатой компенсации, стоит указать, что с полной суммы компенсации будет удержан НДФЛ. Это позволит избежать споров с работниками по выплаченной «на руки» суммы, ведь она будет отличаться от указанной в соглашении.