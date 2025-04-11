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Бухгалтерский учет

Как оценить стоимость безвозмездно переданного имущества

Если учредитель безвозмездно передал организации имущество, то для бухгалтерского учета необходимо определить его стоимость. Рассказываем, как это правильно сделать.
Как оценить стоимость безвозмездно переданного имущества
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

В бухгалтерском учете стоимость безвозмездно переданного имущества оценивается исходя из рыночной стоимости. То есть исходя из сумм, которые бы были уплачены при их приобретении в текущем состоянии по п. 10.3 и п. 11 ПБУ 9/99.

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В налоговом учете доход от безвозмездного поступления имущества оценивается по его рыночной стоимости, но не ниже затрат или остаточной стоимости по данным передающей стороны по п. 8 ст. 250 НК. Этот же размер используется для оценки имущества при принятии в налоговом учете.

Однако, если имущество передает участник с долей не менее 50% в УК, то доход для налогообложения не признается по пп. 11 п. 1 ст. 251 НК. А значит, и стоимость имущества в целях налогообложения будет равна нулю.

Если организация получает не слишком ценные объекты, то приглашать для оценки рыночной стоимости оценщика не целесообразно. Организация вправе сравнить балансовую стоимость этих объектов у передающей стороны и рыночную (текущую на данный момент) стоимость аналогичных новых объектов с поправкой на степень износа исходя из срока службы у передающей стороны.

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