Как оценить стоимость безвозмездно переданного имущества

Если учредитель безвозмездно передал организации имущество, то для бухгалтерского учета необходимо определить его стоимость. Рассказываем, как это правильно сделать.

В бухгалтерском учете стоимость безвозмездно переданного имущества оценивается исходя из рыночной стоимости. То есть исходя из сумм, которые бы были уплачены при их приобретении в текущем состоянии по п. 10.3 и п. 11 ПБУ 9/99.

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В налоговом учете доход от безвозмездного поступления имущества оценивается по его рыночной стоимости, но не ниже затрат или остаточной стоимости по данным передающей стороны по п. 8 ст. 250 НК. Этот же размер используется для оценки имущества при принятии в налоговом учете.

Однако, если имущество передает участник с долей не менее 50% в УК, то доход для налогообложения не признается по пп. 11 п. 1 ст. 251 НК. А значит, и стоимость имущества в целях налогообложения будет равна нулю.

Если организация получает не слишком ценные объекты, то приглашать для оценки рыночной стоимости оценщика не целесообразно. Организация вправе сравнить балансовую стоимость этих объектов у передающей стороны и рыночную (текущую на данный момент) стоимость аналогичных новых объектов с поправкой на степень износа исходя из срока службы у передающей стороны.