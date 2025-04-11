Пассивный доход: что это и как его получать

В фильме «Мой мальчик» Хью Грант играет богатого баловня судьбы. Его отец когда-то написал популярную рождественскую песню, на авторские отчисления от которой герой и живет — не работает и получает выплаты как наследник. Но не всем так везет, поэтому рассмотрим другие варианты пассивного дохода.

Когда вы работаете и получаете зарплату — это активный доход. Но если вдруг вы по какой-либо причине потеряете свое место — из-за сокращения, болезни или просто не сойдетесь характером с начальником, — эти выплаты прекратятся.

Пассивный доход — это деньги, которые регулярно поступают вам вне зависимости от вашего возраста, здоровья и работоспособности.

К планированию пассивного дохода стоит подойти серьезно, ведь создается он, как правило, не за месяц и даже не за год. Для начала нужно решить: когда вы хотели бы начать его получать — через три, пять или десять лет.

Определите, на какие именно выплаты рассчитываете и с какой регулярностью. Скажем, каждый месяц до конца жизни, раз в пять лет или по какому-то другому графику.

Подумайте, как у вас получится откладывать — с каждой зарплаты понемногу, раз в год с премии или всего однажды, когда получите наследство. Сроки и суммы, конечно, должны быть реалистичными. Когда определитесь с планами, переходите к выбору инструментов, которые смогут приносить вам прибыль.

Какие бывают источники пассивного дохода

Вклад в банке

Если вы еще не имели дела с инвестициями, не хотите рисковать, но понимаете, что хранить деньги под матрасом невыгодно из-за инфляции, откройте вклад в банке. Пожалуй, это самый простой способ обзавестись пассивным доходом.

Вы отдаете свои сбережения на хранение в банк, а он вам за это выплачивает проценты. В результате вы получаете гарантированный доход в заранее известный срок. Но чтобы он был ощутимым, придется вложить крупную сумму.

Например, вы решили открыть вклад в одном из самых надежных банков под 10%. Чтобы ежемесячно получать за счет процентов, допустим, 30 000 рублей, нужно положить на депозит больше 4 млн рублей. Это приличная сумма, которую надо еще накопить.

Плюсы: стабильный доход и надежность, ведь все вклады застрахованы. Если банк лишится лицензии, вы гарантированно получите свои средства в пределах 1,4 млн рублей. Если хотите положить больше, лучше распределить деньги по нескольким банкам.

Минусы: невысокая доходность по вкладам, нужно замораживать на долгий срок большие суммы денег.

Негосударственная пенсия и выплаты по программе долгосрочных сбережений

Этот вариант подойдет, если вы рассчитываете на пассивный доход не сейчас, а в будущем. Можно выбрать один из негосударственных пенсионных фондов (НПФ), заключить с ним договор дополнительного пенсионного обеспечения или вступить в программу долгосрочных сбережений (ПДС).

Условия договоров добровольных пенсий обычно более гибкие, чем у ПДС. Зато к долгосрочным сбережениям вы получите прибавку от государства.

По всем видам договоров принцип работы НПФ одинаковый. Вы делаете отчисления, а фонд инвестирует эти деньги, чтобы обеспечить вам дополнительный доход. В идеале вы сможете защитить сбережения от инфляции и даже увеличить их за несколько лет. Когда достигнете указанного в договоре возраста, то станете постепенно получать свои накопления в виде пенсии.

По ПДС вы сможете рассчитывать на выплаты через 15 лет с момента заключения договора либо с 55 лет для женщин и с 60 — для мужчин. По собственным пенсионным программам фонды могут начать выплаты и раньше.

Плюсы: сбережения на счетах в НПФ застрахованы государством на 2,8 млн рублей. Если планируете вложить больше, безопаснее распределить деньги по разным НПФ. С отчислений на дополнительную пенсию и по ПДС разрешается получить налоговый вычет, то есть, заплатить меньше подоходного налога или вернуть уже уплаченный. Эти деньги можно тоже инвестировать в НПФ и, таким образом еще увеличить размер будущих выплат.

У ПДС есть дополнительный бонус: вдобавок к своим взносам вы получите от государства до 36 000 рублей в год.

Минусы: есть риск, что инвестиции фонда не сумеют обогнать инфляцию и ваши сбережения частично обесценятся. При досрочном расторжении договора можно потерять инвестиционный доход и даже свои взносы. Тщательно изучите эти и другие важные условия в договоре с фондом.

Инвестиции в ценные бумаги

Инструменты фондового рынка могут принести вам больше, чем депозиты или вложения в НПФ. Но нужно помнить главный закон инвестирования: доходность пропорциональна риску. Чем значительнее потенциальная прибыль, тем выше вероятность убытков.

Поэтому лучше начинать с наименее рискованных и наиболее предсказуемых бумаг. Например, с государственных и надежных корпоративных облигаций, акций крупных компаний, которые регулярно выплачивают дивиденды, паев инвестиционных фондов (ПИФов). Сложные инструменты не для новичков.

Прежде чем выходить на фондовый рынок, нужно тщательно обдумать, на какой срок вы собираетесь вложить деньги, как часто готовы торговать, какой уровень потерь считаете приемлемым. Затем составить план действий и дисциплинированно ему следовать.

Плюсы: вы будете сами решать, во что вкладывать сбережения. При удачном раскладе доход окажется больше, чем в банках и НПФ. Если покупать бумаги через индивидуальный инвестиционный счет, можно получить налоговый вычет.

Минусы: инвестиции на фондовом рынке не попадают в систему страхования вкладов. Доходность не гарантирована. А если вложения принесут вам прибыль, во многих случаях с нее придется заплатить подоходный налог.

Инвестиционное и накопительное страхование жизни

Обычно договоры инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) заключаются на три-пять лет, а накопительного (НСЖ) — на более долгий срок. В обоих случаях деньги за вас будет инвестировать страховая компания.

Во время действия полиса вы один или несколько раз делаете взносы, а в конце срока получаете их назад плюс накопившийся инвестиционный доход. По ИСЖ страховая компания перечисляет вам всю сумму сразу. А по НСЖ вы можете выбрать регулярные выплаты в течение нескольких лет или пожизненно.

Практически все страховщики гарантируют, что в любом случае вернут полную сумму взносов, даже если инвестиции будут неудачными и компания получит не доход, а убыток.

Кроме того, полис дает страховую защиту жизни от разных рисков. В случае внезапной тяжелой болезни, травмы или смерти владелец полиса или его наследники получат не только сумму сделанных взносов и инвестдоход, но и страховую выплату.

Плюсы: вашими деньгами управляют профессионалы, так что есть шанс на более высокий доход, чем по банковским вкладам. При плохом раскладе вы просто получите назад деньги, которые внесли. ИСЖ и НСЖ включают рисковое страхование жизни, так что вы получаете дополнительную защиту. По договорам сроком от пяти лет разрешается оформить налоговый вычет.

Минусы: доходность заранее предсказать нельзя, она может оказаться нулевой. Государство не гарантирует сохранность страховых взносов. Так что выбирать страховую компанию нужно очень тщательно.

Что еще может приносить пассивный доход

Недвижимость

Сдавать квартиру, а лучше несколько, собирать с арендаторов деньги и не ходить на работу — звучит как мечта. Но на поверку этот доход тоже сопровождают расходы и риски. Нужно учитывать издержки: квартплату, налог на недвижимость, налог на доход от аренды.

Желательно оформить страховку квартиры на случай пожара, потопа и прочих неприятностей. Случается, что жильцы портят арендованное имущество — и хорошо, если страховка покроет ремонт.

Если в округе много предложений аренды квартир или, наоборот, район не очень популярный, найти подходящих жильцов может быть непросто. Особенно таких, которые всегда платят вовремя.

Плюсы: возможность получать неплохой пассивный доход. В отличие от ценных бумаг, недвижимость крайне редко обесценивается до нуля — только в случае каких-то катаклизмов. Например, если стихийное бедствие полностью разрушит дом — но на это существует страховка.

Минусы: чтобы купить квартиру под аренду, нужно сразу вложить немало денег. Если собственных сбережений недостаточно и вы берете ипотеку, платежи арендаторов могут не покрыть даже взносы по кредиту. Расходы на ремонт и страховку, налоги и коммунальные услуги существенно уменьшают ваши доходы.

Краудфандинг

Создать и вести свой бизнес под силу не каждому. Но можно вложиться в чужие проекты с целью заработать. Например, с помощью краудфандинга делать инвестиции в стартапы и быстро растущие компании. Они способны «выстрелить» и принести огромный доход.

Правда, бывает, что предприниматели прогорают вместе с деньгами инвесторов. Не стоит вкладывать все сбережения в такие проекты. Но если вы уже создали себе несколько других, более надежных вариантов пассивного дохода, то небольшую часть свободных денег можно инвестировать и таким способом.

Плюсы: шанс получать существенную прибыль.

Минусы: очень высокие риски. Такие инструменты больше подходят профессиональным инвесторам, которые разбираются в том рынке, куда планируют инвестировать, и готовы рискнуть деньгами.

Создание интеллектуальной собственности

Создать хит, бестселлер, блокбастер или запатентовать гениальное приспособление для открывания пакетов с молоком — отличный способ обзавестись пассивным доходом. Можно получать за свое произведение или изобретение роялти до конца жизни. Еще и внукам достанется.

Конечно, чтобы жить на авторские отчисления, нужно создать что-то очень востребованное и правильно оформить права на свое изобретение. Попробовать стоит — чем раньше начнете, тем больше шансов устроить себе и детям жизнь, как у героя фильма с Хью Грантом.