Организация перенесла суммы аванса в зачет других договоров: что делать с НДС

Организация вправе зачесть аванс в счет других договоров с тем же покупателем. Однако при этом во время зачета покупатель не должен восстанавливать НДС.

Ситуация: организация в 4 квартале 2024 года оплатила услуги поставщику. В этом же квартале она перенесла часть сумм в зачет других договоров. Поставщик сделал счет-фактуру на всю сумму и два счета-фактуры на аванс по перенесенным суммам.

Поставщик не должен был формировать новые счета-фактуры на аванс по перенесенным суммам.

По мнению Минфина из письма от 02.11.2017 № 03-07-11/72105, при зачете в качестве аванса на другой договор, возврата аванса для применения п. 5 ст. 171 НК не происходит. Поэтому в момент зачета применить вычет нельзя. Поставщик имеет право на вычет после реализации по новому договору по п. 8 ст. 171, п. 6 ст. 172 НК по первоначально сформированному счет-фактуре.

Покупатель в момент зачета аванса не восстанавливает авансовый НДС, который раньше принял к вычету. Такой же вывод следует из письма Минфина от 08.02.2019 № 03-07-11/7650.

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В разъяснении нет уточнения, что выводы применимы только на момент зачета аванса. Однако из анализа письма следует, что этап последующего исполнения нового договора Минфин не рассматривал, он оценивал ситуацию только на момент зачета аванса.

Когда продавец произведет исполнение по новому договору, покупатель восстановит авансовый НДС в общем порядке. «Входной» НДС, предъявленный по отгруженным товарам, покупатель примет к вычету, если выполняются условия для его применения.

Если поставщик примет к вычету часть НДС с аванса, перенесенного на другие счета, высока вероятность получить требование пояснений по НДС. Это связано с тем, что организация не должна восстанавливать НДС с аванса, выданного до его закрытия поставкой. При восстановлении после поставки это нужно сделать по счету-фактуре на всю сумму.