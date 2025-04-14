Как проверить в 1С, попали ли в расходы на УСН страховые взносы ИП

ИП и организации на УСН «Доходы минус расходы» уменьшают налоговую базу на расходы. Рассказываем, как проверить в 1С: попали ли страховые взносы в расходы.

Для проверки расходов в расчете УСН можно использовать «Анализ состояния налогового учета по УСН». Также можно использовать «Универсальный отчет»: в критериях нужно выбрать расходах по УСН и программа покажет, что туда попало.

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Чтобы внести страховые взносы ИП за себя в 1С, можно использовать разные инструменты: