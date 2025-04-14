Как проверить в 1С, попали ли в расходы на УСН страховые взносы ИП

Для проверки расходов в расчете УСН можно использовать «Анализ состояния налогового учета по УСН». Также можно использовать «Универсальный отчет»: в критериях нужно выбрать расходах по УСН и программа покажет, что туда попало.
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Чтобы внести страховые взносы ИП за себя в 1С, можно использовать разные инструменты:
Уплата страховых взносов отражается с помощью документа «Списание с расчетного счета» с видом операции «Уплата налога» и видом налога «Единый налоговый платеж».
Также можно использовать документ «Сведения об уплате налогов», с помощью которого можно внести данные о списанных суммах по ЕНС. Документ «Сведения об уплате налогов» формируется на дату, на которую приходится последний срок уплаты налогов (страховых взносов). Документ расположен в разделе «Операции» — «Единый налоговый счет» — «Сведения об уплате налогов».
После этого нужно сделать обработку «Закрытие месяца». В операции «Начисление страховых взносов ИП» (в третьем блоке закрытия месяца), произойдет их включение в Книгу учета доходов и расходов.
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