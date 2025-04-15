Когда на основе декларации по налогу на прибыль на ЕНС отразится налог к уменьшению

Чтобы уменьшение налога на прибыль сразу отразили на ЕНС, в декларации не должно быть ошибок.

ЕНС

Декларация по налогу на прибыль может быть как с налогом к начислению, так и к уменьшению. Причем уменьшение может быть уже в 1 квартале, если ежемесячные авансы на 1 квартал, начисленные в декларации за 9 месяцев прошлого года, превышают налог на прибыль по итогам 1 квартала.

Бытует мнение, что любое уменьшение по декларации отражается на ЕНС только через 3 месяца, когда завершится камеральная проверка. Но это не так. Все зависит от того, первичная это декларация или уточненная.

Согласно статье 11.3 НК налоги по декларациям отражаются на ЕНС в следующие сроки:

по первичным декларациям – со дня их дачи, но не ранее наступления срока уплаты налога;

по уточненным декларациям с налогом к увеличению – со дня их дачи, но не ранее наступления срока уплаты налога;

по уточненным декларациям с налогом к уменьшению, сданным до срока уплаты налога – со дня их дачи, но не ранее наступления срока уплаты налога;

по уточненным декларациям с налогом к уменьшению, сданным после срока уплаты налога – со дня вступления в силу решения по камералке либо в течение 10 дней со дня окончания срока камералки или со дня, следующего за днем завершения камералки, если не нашли нарушений или со дня сдачи, если на следующий день сдана новая уточненка с налогом, как в первичной.

Есть еще одна норма ст. 11.3 НК для первичных деклараций, где заявлен налог к возмещению или вычету: по ним отражение на ЕНС будет после камеральной проверки. Это касается таких деклараций как по НДС и 3-НДФЛ.

В декларации по налогу на прибыль налог идет не к возмещению, а к уменьшению. Поэтому к ней данная норма не применяется.

В какие сроки на ЕНС начисляют налоги по декларациям, уведомлениям, сообщениям, мы разбирали тут.

КС

Для каждой декларации есть контрольные соотношения, на которые ориентируются налоговики при проверке. Например, для декларации по налогу на прибыль КС утверждены письмом ФНС от 01.07.2024 № СД-4-3/7429@. Они были разработаны для старой формы декларации и за неимением других, применяются и для новой формы.

Но есть специальные КС, которые применяются только для целей ЕНС. Они утверждены приказом ФНС от 29.02.2024 № ЕД-7-3/164@. Причем специально для декларации по налогу на прибыль в эти соотношения внесли поправки приказом ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/830@.

Если ваша декларация не пройдет проверку на них, то данные из нее сразу не отразятся на ЕНС. Отражение на ЕНС в таком случае будет после камеральной проверки.

Если налог в декларации – к уплате, то, как говорится, время терпит. Но если налог там идет к уменьшению, то компании хотело бы, чтобы он был отражен на ЕНС своевременно – сразу после сдачи отчета, по сроку уплаты налога, а не спустя 3 месяца.

В частности, в контрольные соотношения выявляют отрицательный налог в декларации в случае, когда порядком заполнения не предусмотрено указание отрицательных значений. Отрицательной не может быть любая из строк 040, 050, 070, 080 подраздела 1.1 разд. 1.

Также в КС идет сопоставление показателей листа 02 декларации (налог к уплате или к уменьшению по строкам 280 и 281, 270 и 271).

В подразделе 1.3, где указывают налог на прибыль по ставкам, отличным от общей, проверят КБК.

Если декларация не соответствует специальным контрольным соотношениям, начисление по ним пройдет на ЕНС в одну из дат:

со дня вступления в силу решения ИФНС по результатам камеральной проверки;

в течение 10 дней со дня окончания камералки;

со дня, следующего за днем завершения камеральной проверки, если не были выявлены нарушения НК.

Если с контрольными соотношениями все нормально, то начисление пройдет сразу.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.