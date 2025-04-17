Как взрослому быстро войти в IT и освоить новую профессию без лишних трат и разочарований

Как взрослому человеку сменить профессию и ворваться в IT без истерик, провалов и бессмысленных трат?

Денис Подковин — эксперт по бизнес- и системному анализу в сфере IT, основатель школы IT-технологий — рассказывает, какие направления подойдут взрослым новичкам, и как быстро выйти на рынок. Без розовых очков, но с четкой инструкцией.

Перспективные IT-профессии

Если бы мы жили в мире грез и розовых замков, то ответ был бы прост: «В IT легко войти без забот и хлопот». На практике же все не так круто и есть много подводных камней: начиная от выбора профессии, продолжая обучением и, наконец, самой работой в IT-команде.

Для начала нам, как взрослым людям с хорошим рабочим бэкграундом, нужно выбрать профессию, на которую пойдем учиться.

В IT существует миф, что все айтишники в этой сфере — программисты и разработчики. Отчасти это так, ведь именно они делают львиную долю разработки софта или сервисов.

Учиться на эти специальности нужно от 1 года, притом ежедневно придется тратить на работу с кодом от 4 до 6 часов. ЭИ все ради того, чтобы по итогу обучения выйти на минимальный уровень заработной платы или вообще работать за «спасибо».

Поэтому сразу исключаем данное направление.

И рассмотрим 3 интересные профессии в IT, которые никак не связаны с разработкой:

Проектный менеджер. Тестировщик. Бизнес-аналитик.

Основные обязанности

Для того, чтобы понять, какой профессии посвятить следующие несколько месяцев своего обучения, нужно разобраться в том, какие задачи будет выполнять специалист.

Тестировщик

1. Разработка тестовых сценариев и тест-кейсов. Создание и документирование тестов для проверки функциональности и производительности программного обеспечения.

2. Выполнение тестирования. Проведение различных видов тестирования (функциональное, регрессионное, нагрузочное и т.д.) для выявления дефектов.

3. Отчетность и анализ результатов. Документирование найденных ошибок, составление отчетов о тестировании и взаимодействие с командой для их устранения.

Плюс в том, что можно устроиться даже без опыта, если грамотно показать себя на собеседовании — проекты любят тех, кто умеет «проверить все и сразу».

Проектный менеджер

1. Планирование проекта. Определение целей, сроков, ресурсов и бюджета проекта, а также разработка плана выполнения.

2. Управление командой. Координация работы команды, распределение задач и мониторинг прогресса выполнения.

3. Коммуникация с заинтересованными сторонами. Взаимодействие с клиентами, руководством и другими участниками проекта для обеспечения прозрачности и решения возникающих вопросов.

Важно: здесь придется не только красиво говорить, но и держать все под контролем — от Excel до эмоций в чате.

Бизнес-аналитик

1. Сбор и анализ требований. Взаимодействие с клиентами и пользователями для определения их потребностей и формулирования требований к продукту.

2. Создание документации. Разработка спецификаций, пользовательских историй и других документов, описывающих функциональность системы.

3. Анализ данных и процессов. Оценка текущих бизнес-процессов, выявление проблем и предложений по их улучшению для повышения эффективности.

Часто именно бизнес-аналитики становятся «переводчиками» между заказчиком и командой, и от их работы зависит судьба всего продукта.

Итак, у нас есть понимание обязанностей. Теперь рассмотрим время на переквалификацию и выход на рынок вакансий.

Перспективы на рынке труда

Обучение на тестировщика обычно занимает от 1 до 4 месяцев. После обучения можно претендовать на минимальную зарплату в 50.000 рублей. Почему так? Все просто: на рынке сейчас много «джунов» и каждый старается демпинговать цену.

Поэтому за первый проект идет настоящий конкурс талантов. Выигрывают те, кто умеет выделяться — грамотно оформленное портфолио и уверенность на интервью могут изменить все.

Следующий у нас идет проектный менеджер. Обучение занимает от 4 до 12 месяцев. Средняя зарплата — 100.000 рублей на старте. После получения диплома о переквалификации у вас будет возможность побороться за место под солнцем, но и требования к проектному менеджеру будут выдвигаться выше среднего. Все-таки ищут ответственного человека, который умеет управлять рисками, финансами и ресурсами команды.

Но тут без харизмы, опыта управления и стрессоустойчивости никуда. Если вы когда-то управляли отделом, вели мероприятия или строили дом — это уже капитал, который можно трансформировать в IT-навыки.

Последняя профессия — бизнес-аналитик. Здесь можно пройти переквалификацию за 2 месяца, получить корочки и начать проходить собеседования. По статистике на одну вакансию аналитика приходится 2-3 резюме. То есть тут конкуренция вообще минимальная. Идеальная ниша для тех, кто умеет слушать, анализировать и формулировать. А еще — находить слабые места в бизнесе и предлагать крутые решения.

Какие факторы учитывать при трудоустройстве и выборе команды

Если рассмотреть ситуацию, когда взрослый человек получил IT-образование и попал на первый проект, то нужно отталкиваться от следующих факторов, чтобы не разочароваться:

Уровень напряженности в команде. Горят ли дедлайны по задачам;

Уровень вовлеченности сотрудников в проект . Бывает так, что в команде минимальное количество общения, что влечет за собой недопонимание;

Уровень кретинизма заказчика. Если клиент не понимает, чего он хочет, но требует что-то сделать, то работать в такой команде будет «одно удовольствие».

В целом, выбор профессии зависит от того, какими навыками обладает взрослый человек. Если нравится руководить и быть в первых рядах, то это точно проектный менеджер.

Если по душе монотонная работа, то это 100% тестировщик.

Если же хочется копаться в деталях и при этом много общаться, то это бизнес-аналитик.

Самое крутое — вы не обязаны «входить в IT» один раз и навсегда. Профессии можно миксовать. Через год из тестировщика вы можете стать аналитиком, а потом — тимлидом. Выбор всегда стоит за вами. Но в любом случае IT-сфера никогда не даст разочароваться.