Как в декларации по налогу на прибыль отразить убыток прошлого года

Если в 2024 году организация получила убыток, то это можно отразить в декларации за 1 квартал 2025 года. Рассказываем, как это сделать.

Ситуация: организация получила убыток в 2024 году. Как отразить убыток в расчете налога на прибыль в 1 квартале 2025 года?

На убыток, который был получен по итогам прошлых лет, организация имеет право уменьшить прибыль при расчете авансовых платежей и налога за текущий год. Но нельзя уменьшить прибыль больше, чем на 50% согласно ст. 283 НК.

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В декларации убытки прошлых лет отражаются в Приложении № 4 к листу 02. Его заполняют только за 1 квартал и за год. Убыток, который уменьшает прибыль текущего периода, переносят из приложения в строку 110 листа 02. В декларациях за полугодие и 9 месяцев убыток тоже нужно отразить в этой строке, но Приложение № 4 не требуется.

В 1С убыток должен был быть учтен в 2024 году на счете налогового учета 97.11 операцией «Перенос убытков по налогу на прибыль» (входит в «Закрытие месяца»). И также в 1 квартале при закрытии месяца он должен быть перенесен на уменьшение прибыли со счета 97.11.

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