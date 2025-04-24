Организация возмещает подрядчику командировочные расходы: облагаются ли они НДФЛ и страховыми взносами

Организация при желании может возместить подрядчику командировочные расходы. Однако перед этим важно выяснить: облагаются ли они НДФЛ и страховыми взносами.

Компенсация по гражданско-правовому договору включается в цену договорных отношений и облагается НДФЛ. Страховыми взносами компенсация расходов не облагается.

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Для возмещения расходов на поездки работник должен предоставить отчет о расходах — на его основании компания и компенсирует затраты. К нему также стоит приложить копии подтверждающих документов:

акт на бронирование отелей , который подтверждает расходы на проживание;

маршрутные квитанции электронного билета (это документы строгой отчетности, которые считаются основанием для учета НДС по авиабилетам и билетам на поезд);

счета-фактуры на услуги проживания (при необходимости принять НДС к вычету).

Желательно, чтобы в договоре или приложении к нему был расписан перечень расходов для возмещения, условия и ограничения (например, лимиты по суммам).

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