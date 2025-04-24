Может ли ИП продавать недвижимость за наличные физлицу

У ИП есть ограничения по расчетам наличными с юридическими лицами. Разбираемся, есть ли подобные нюансы при продаже физлицу недвижимости.

ИП может продать недвижимость за наличные. Согласно ст. 861 ГК предприниматели могут осуществлять наличные расчеты как с физическими, так и с юридическими лицами.

При расчете с юрлицами и другими ИП предприниматели могут рассчитываться наличными в пределах 100 тыс. руб. по одному договору.

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Если ИП продает квартиры, дома и прочие объекты недвижимости, купленные физлицами, то нужно применять ККТ. Это касается как наличного, так и безналичного расчета. Если ИП продает юрлицам или другим ИП, то ККТ применяется только при наличных расчетах.

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