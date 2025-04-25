Что нужно знать и уметь, чтобы перейти на управленческую должность

«Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом». Это известное высказывание отражает естественное стремление человека к карьерному росту и самореализации. Мы хотим решать более сложные задачи, расширять сферу своего влияния, увеличивать доход и развивать личностную сферу.

О том, что нужно знать и уметь, чтобы этого добиться, рассказывает Елизавета Ефремова, преподаватель Русской Школы Управления (РШУ), организационный психолог, эксперт по обучению и развитию персонала.

Рано или поздно перед людьми встает вопрос: что делать дальше? Оставаться в рамках своей профессии, продолжая совершенствоваться в ней? Или выйти за ее пределы и начать развивать новые компетенции, такие как управленческие навыки?

Освоение управленческих навыков

Основная идея заключается в том, что, чтобы стать руководителем, недостаточно просто быть лучшим специалистом в своей области. Руководитель — это человек, который умеет организовывать процессы в команде, эффективно распределять задачи, мотивировать сотрудников и направлять их усилия на достижение общих целей.

Это означает, что нам приходится осваивать новую, неспецифическую для нашей профессии деятельность — управление, которое является целенаправленным воздействием на коллектив и процессы с использованием определенного инструментария и методов для достижения нужных результатов.

Управленческий инструментарий включает в себя классические элементы, такие как основные управленческие навыки — basic management skills — планирование, организация, мотивация, координация и контроль, и так называемые soft skills — личностные качества, такие как энергия, лидерство, умение вовлекать людей в общий поток смыслов и целей.

Эти навыки позволяют руководителю эффективно управлять процессами и создавать сплоченную команду, где каждый сотрудник чувствует свою значимость и максимально раскрывает свой потенциал.

Переход от специалиста к руководителю

Сделать карьеру, совершить этот шаг — «отречься» от своего привычного профессионализма и войти в новую сферу деятельности — помогает нам расширить горизонты и открыть для себя новые возможности. Это может быть переход на управленческую позицию в своей области или даже смена направления деятельности.

В любом случае это требует от нас готовности учиться новому, брать на себя ответственность и быть готовыми к вызовам, которые приносит управленческая роль.

Конечно, самое простое и незамудренное — это копировать то, что делал ваш предыдущий руководитель. Однако простое не всегда означает правильное. Каждый человек уникален, и методы, которые работали для одного руководителя, могут не подойти другому.

Поэтому важно не заимствовать чужие подходы, а формировать свой собственный уникальный управленческий стиль, основанный на ваших личных качествах, ценностях и опыте.

Уникальный управленческий стиль во многом определяется нашим возрастом, полом, образованием, жизненным опытом и личностными особенностями. Рано или поздно каждый находит свою дорогу, но для этого необходимо, как в школе, освоить базовые вещи, на которых строится все остальное.

Вызовы и особенности управленческой деятельности

Переход от специалиста к руководителю — это серьезный вызов, связанный не только с изменением должности, но и с переосмыслением своих ролей и обязанностей. Управление — это не только организация рабочих процессов, но и работа с людьми, их мотивами, потребностями и эмоциями.

Здесь на первый план выходит эмоциональный интеллект — способность понимать и управлять как своими, так и чужими эмоциями. Это позволяет создавать благоприятную атмосферу в коллективе, повышать уровень доверия и сотрудничества.

В нашем хаотичном мире руководитель должен быть готов к постоянному обучению и развитию. Новые технологии, методы работы, изменения в экономике и обществе — все это требует гибкости и способности быстро адаптироваться к новым условиям.

Это означает, что успешный руководитель — это прежде всего человек, открытый для новых и иных знаний и готовый меняться вместе с окружающим миром.

Не менее важно и развитие коммуникативных навыков. Эффективное общение с сотрудниками, коллегами, партнерами и клиентами — залог успешной работы и достижения поставленных целей. Умение ясно и понятно излагать свои мысли, слушать и понимать других, решать конфликты и находить компромиссы — все это необходимые качества современного руководителя, особенно для тех, кто привык работать на компьютере.

Умение принимать на себя ответственность и нести бремена власти — еще один ключевой аспект управленческой деятельности. Руководитель — это человек, который несет ответственность не только за свои решения и действия, но и за работу всей команды, ее результаты и благополучие.

Это требует от него высокого уровня самодисциплины, организованности и способности принимать взвешенные решения даже в стрессовых ситуациях.

Этические аспекты управления и влияние на развитие

Стоит также отметить, что управленческая деятельность связана с этическими аспектами. Честность, справедливость, уважение к людям — эти ценности должны лежать в основе действий каждого руководителя. Они помогают создавать доверительные отношения в коллективе и формировать позитивную корпоративную культуру.

Переход к управлению — это еще и возможность влиять на более масштабные процессы, вносить свой вклад в развитие организации и даже общества в целом. Это путь, который открывает перед нами новые перспективы и позволяет реализовать свой потенциал на новом уровне.

Однако важно помнить, что успех в этой сфере достигается не сразу и требует времени, терпения и настойчивости.

В заключение, путь к эффективному руководству — это непрерывный процесс обучения и развития, требующий от нас и профессиональных знаний, и личностного роста. Стремясь стать руководителем, важно понимать, что это не просто следующая ступень в карьере, а новая роль, связанная с большим количеством обязанностей и вызовов.

Однако, преодолевая их, мы получаем возможность не только развиваться сами, но и помогать расти другим, вносить значимый вклад в развитие организации и общества в целом.

Не бойтесь делать шаги навстречу новым возможностям, расширяйте свои горизонты, учитесь и развивайтесь.

Управление — это и наука, и искусство, которые требуют времени и усилий, но наградой за них становятся достижения, которыми можно гордиться, и люди, которым вы помогли раскрыть свой потенциал. Пусть каждый, кто стоит на пороге этого пути, найдет в себе смелость и решимость идти вперед, создавая свой уникальный управленческий стиль и оставляя свой след в мире.