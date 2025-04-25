Новая опасность — подростков заманивают в дропперы и доводят до колонии

Кто такие дропперы? Это люди, которые предоставляют свои банковские карты или счета для проведения незаконных операций. Чаще всего они становятся частью цепочки по выводу или обналичиванию денег, полученных мошенническим путем.

Те же телефонные мошенники тоже выводят похищенное через дропперов. Также отмывание и легализация проводятся по подобной схеме.

Что там с подростками

Тинейджеры в возрасте от 14 до 18 лет активно втягивают в такие схемы, потому что они могут открыть карту, но часто не осознают последствий.

Схема простая: школьнику предлагают легкий заработок — открыть карту или передать реквизиты уже действующей. Обещают выплату за «участие в лотерее», «перевод призов» или даже «работу в банке».

Через карту начинают проходить крупные суммы — зачастую это деньги, украденные у других людей. А подросток становится звеном в цепочке мошенничества.

Почему банки не боролись с таким

До марта 2025 года банки без проблем открывали счета подросткам с 14 лет. В ряде случаев — без ведома родителей. Хотя, как уточняется в ст. 26 Гражданского кодекса, подростки вправе распоряжаться вкладами, но право на открытие банковских счетов без согласия законных представителей не установлено. Но тут была как бы серая зона.

29 марта вступили в силу новые нормы. Теперь банк должен уведомлять родителей об открытии карты, а также обо всех операциях по карте. Способ уведомления прописан в договоре. То есть открыть карту подросток может с 14 до 18 лет, но родители об этом узнают.

Тем не менее до сих пор тысячи карт остаются действующими без ведома взрослых — карточки открыли раньше. И через них продолжают прогонять деньги — от «черного нала» до переводов от жертв телефонных аферистов.

Что грозит дропперу

Даже если подросток был введен в заблуждение, это не спасает от последствий. Уже есть реальные судебные решения, когда к несовершеннолетним или их родителям предъявляли гражданские иски на миллионы рублей. Логика суда проста: деньги прошли через ваш счет — вы несете ответственность. Даже если это была транзитная операция.

Согласно ст. 1102 Гражданского кодекса, лицо, неосновательно получившее или сберегшее имущество, обязано возвратить его потерпевшему. На практике это означает, что дроппера могут обязать вернуть украденные у третьих лиц суммы. А если доказано соучастие в преступной схеме — возможна и уголовная ответственность по ст. 159 УК (мошенничество).

Как понять, что ребенок в опасности

Резкое изменение поведения, появление больших сумм денег, странные переводы, непонятные контакты в мессенджерах — все это может быть сигналом.

Родителям надо запросить информацию обо всех счетах несовершеннолетнего в налоговой или через свой личный кабинет налогоплательщика. Также можно направить жалобу в Банк России, если подозреваете, что счет был открыт незаконно.

Что делать, если ребенок и его карта — уже в схеме

Первый шаг — блокировка карты. Если доступа к онлайн-банку нет — идите в офис. Затем необходимо собрать все данные: номера телефонов, скриншоты переписок, выписки по счетам. Далее — заявление в банк и в полицию.

Если банк открыл счет без уведомления родителей после 29 марта 2025 года, надо подать жалобу в Центробанк. Он обязан провести проверку. А факт жалобы может сыграть важную роль, если дело дойдет до суда.

Юристы также рекомендуют привлекать банк как соответчика в гражданском процессе, если предъявляются финансовые претензии.