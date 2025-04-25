Как оформить передачу образцов на тестирование

Если организация передает образцы продукции, то оформить такую операцию можно двумя способами: безвозмездной передачей и в рамках договора на тестирование. Разбираемся в нюансах каждого способа.

Ситуация: организация занимается оптовой продажей химической продукции. Она закупает образцы и отправляет часть из них на тестирование. Как лучше оформить передачу продукции?

Организация вправе оформить передачу образцов на тестирование любым документом, так как организация самостоятельно определяет первичные документы для операций. Это может быть УПД, акт, товарная накладная.

Безвозмездная передача

При приобретении образцов НДС принимается к вычету в общем порядке на условиях ст. 171 и 172 НК. На дату безвозмездной передачи начисляется НДС на рыночную стоимость. Таковой можно считать цену приобретения согласно ст. 105.3 НК, если приобретение было не от взаимозависимых лиц и сделка не попадает под налоговый контроль по трансфертному ценообразованию.

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Входящий налог принимается к вычету при наличии счета-фактуры от поставщика, так как образцы приобретаются для использования в операциях, облагаемых НДС.

При расчете налога на прибыль стоимость безвозмездно переданных образцов не включается в расходы по ст. 270 НК.

Передача в рамках договора на тестирование

Если с клиентами оформляется договор на оказание услуг по тестированию данных товаров, то по сути переданные образцы используются как «давальческое сырье».

Результат оказанных услуг — отчет о проведенном тестировании. При этом оказание услуг по тестированию обязательно должно предусматривать вознаграждение клиенту, который проводит тестирование. Его размер указывается в договоре.

Если стороны не взаимозависимы, то вознаграждение может быть небольшим. Но если договор на тестирование оплату не предусматривает, то будет считаться, что клиент оказал такую услугу безвозмездно. Поэтому организация, передавшая образцы на тестирование, должна признать внереализационный доход для целей налога на прибыль.

По НДС действует такое правило: если при предоставлении образцов товара в целях проведения тестирования перехода права собственности не происходит, то и НДС начислять не нужно. Такую позицию выразил Минфин в письме от 04.03.2024 № 03-07-11/18971.

Входной налог по приобретенным образцам принимается к вычету, так как они считаются материалами, которые используются для получения услуги. Если реализация товаров облагается НДС, то входной налог по приобретениям можно принять к вычету.

Так как услуги по тестированию нужны для последующей продажи, эта операция экономически оправдана и направлена на получение дохода. Если документально подтвердить расходы на покупку образцов, а также приложить договор о передаче, то расходы можно учесть при расчете налога на прибыль (выполняются все условия ст. 252 НК).

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