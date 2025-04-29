Как открыть салон красоты с нуля в 2025 году

Шаг 1. Оцените рынок и сделайте бизнес-план
Прежде чем открыть ИП или ООО, нужно оценить рынок: проанализировать конкурентов, придумать концепцию. Можно визуализировать все — от потенциальных клиентов до списка услуг.
После оценки рынка можно приступать к бизнес-плану. В него можно включить:
Концепцию салона. В этот пункт входит ценовая политика, сервис, возможные стратегии развития и позиционирование.
Описание услуг. В бизнес-плане стоит четко расписать: что будет предлагать салон посетителям. Нужно заранее определиться, будут ли услуги медицинского массажа и косметологии. В таком случае придется получить медицинскую лицензию — за работу без нее могут оштрафовать.
Финансовый план. Важно учесть все расходы на начальном этапе: аренда, закупка оборудования, наем персонала, ремонт. Можно оценить постоянные и периодические расходы, а также прогнозируемые доходы и срок окупаемости.
Правовую информацию. Сюда включается организационно-правовая форма, режим налогообложения.
Шаг 2. Зарегистрируйте бизнес
Когда концепция и бизнес-план салона готовы, нужно зарегистрировать ИП или юрлицо. Первый вариант подойдет для тех, кто планирует вести бизнес самостоятельно. А если хотите привлекать партнеров или расширяться — открывайте ООО.
Зарегистрировать ИП можно в любом банке. Для открытия ООО нужно будет подать в ФНС учредительные документы. Если планируете оказывать медицинские (косметологические) услуги, то нужно получить лицензию — она выдается как ИП, так и ООО.
Шаг 3. Выберите систему налогообложения
Для салона красоты можно использовать одну из следующих систем налогообложения:
ОСНО. Работать на ОСНО будет довольно нелегко — на этом режиме высокие ставки налога на прибыль и сложный учет. Однако, если выбрать эту систему налогообложения, можно не задумываться о соблюдении лимитов по численности персонала и прибыли — их нет.
УСН. Для салона красоты можно выбрать упрощенку и уплачивать только единый налог (и НДС при превышении лимита). А еще на УСН можно уменьшать налог на страховые взносы ИП за себя, так же как и на патенте.
ИП может работать на ПСН. Это удобно — стоимость патента не зависит от фактического дохода, и ставки по налогу довольно низкие. Однако на патенте нельзя учесть расходы, нанимать более 15 человек и превышать лимит годового дохода — 60 млн руб.
Выбрать НПД можно, но работать на нем будет сложно. Режим предполагает, что самозанятый будет оказывать услуги в одиночку, а в салоне красоты обычно реализуется множество услуг — парикмахерские, маникюрные, косметологические и другие. Также стоит учитывать, что на НПД есть лимит по доходу — не более 2,4 млн в год.
Шаг 4. Подберите помещение
Чтобы оказывать косметологические услуги и получить медицинскую лицензию, нужно подготовить помещение салона красоты. Оно должно отвечать требованиям СП 2.1.3678-20.
Но даже если для деятельности вам не нужна лицензия, помещение для салона красоты должно отвечать требованиям к размещению и собственной территории, которые установлены Разделом IV СП 2.1.3678-20.
Особые санитарно-эпидемиологические требования закон предъявляет к салонам красоты, оказывающим косметические (бытовые), косметологические (медицинские) и парикмахерские услуги. Они касаются ежедневной профилактической дезинфекции, оборудования системами водоснабжения и канализации, и других нюансов.
Приложением № 1 установлены рекомендуемые минимальные площади помещений кабинетов, в частности:
площадь процедурной врача-косметолога — не менее 12 кв. м;
площадь массажного кабинета — 8 кв. м на 1 кушетку, но не менее 10 кв. м.
Также закон устанавливает рекомендуемые требования к температуре и вентиляции. С учетом температуры на улице она должна быть такой: если ниже +10, то в помещении 21–23°C, если выше — 22–24°C. Температура в помещениях для сушки волос и мытья головы должна быть выше 22°C. Рекомендуемый уровень влажности — 40–60 %.
Для оснащения косметологических кабинетов также существуют рекомендуемые стандарты, утвержденные приказом Минздрава от 18.04.2012 № 381н.
К вывеске салона красоты предъявляются требования: их определяют региональные и муниципальные нормативные акты. На размещение нужно получить согласие у собственника здания или собрания жильцов (если вывеска размещается на многоквартирном доме).
Подать заявку можно лично через департамент архитектуры и градостроительства или воспользоваться сервисом Госуслуги.
Шаг 5. Получите заключение СЭС
Организации или ИП необходимо получить заключение Роспотребнадзора. Для этого нужно подать заявления и план помещения. Роспотребнадзор проверит помещения на соответствие санитарным нормам (включая зоны для конкретного персонала, вентиляцию и наличие уборных) и выдаст свое заключение.
Шаг 6. Подберите персонал
К персоналу, который оказывает косметологические (медицинские услуги) в салоне красоты, предъявляются квалификационные требования.
Для медицинских работников с высшим образованием в салоне красоты определены квалификационные требования в соответствии с Приказом Минздрава от 02.05.2023 № 206н.
Также медицинские специалисты по окончании освоения профессиональных программ должны проходить аккредитацию — не реже 1 раза в 5 лет.
Чтобы в кабинетах салона красоты соблюдались нормы нагрузки, можно обратить внимание на штатные нормативы косметологического и других кабинетов, установленных приказом Минздрава от 18.04.2012 № 381н.
Перед началом работы в салоне красоты все сотрудники обязаны пройти медосмотр и получить личную медкнижку. В ней содержится информация:
о прохождении медосмотров на инфекционные заболевания и вакцинации;
об аттестации по результатам профессионального гигиенического обучения.
Медкнижки могут быть бумажными (до 1 сентября 2025 года их получают в центре гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора или в частной клинике) и электронными — их получают на Госуслугах.
Если у сотрудника есть действующая бумажная личная медкнижка, электронную оформлять необязательно.
За работу в салоне красоты без личной медкнижки предусмотрена административная ответственность по ст. 6.3 КоАП:
предупреждение или штраф для физических лиц — от 100 до 500 руб.;
для должностных лиц — от 500 до 1 тыс. руб.;
для ИП — от 500 до 1 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток;
для юридических лиц — от 10 до 20 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Срок действия медицинской книжки для работы в салоне красоты — 1 год. Ежегодно необходимо проходить периодический медосмотр.
Гигиеническое обучение и аттестация также проводятся ежегодно после окончания срока действия личной медкнижки.
Шаг 7: Получите медицинскую лицензию
Если организация или ИП планирует оказывать косметологические (медицинские услуги), то нужно получить лицензию на медицинскую деятельность. Полный перечень медицинских услуг указан в Приказе Минздрава от 19.08.2021 № 866н. Алгоритм получения лицензии такой:
Изучите лицензионные требования из п. 5 постановления Правительства от 01.06.2021 № 852 и обеспечьте соответствие им.
Внесите сведения об оборудовании и сотрудниках в реестры ФРМО и ФРМР Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Эти данные будут проверяться при рассмотрении заявления на получение лицензии.
Подайте заявление на получение медицинской лицензии. Это можно сделать лично в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта или почтовым отправлением с уведомлением о вручении, а также онлайн через портал Госуслуг.
Пройдите оценку от уполномоченного органа исполнительной власти. Организацию уведомят за 3 дня до начала. Проведение проверки проводится согласно ст. 19 и 19.1 закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ.
Получите результат проверки. Решение уполномоченный орган выносит в течение 15 дней с момента приема заявления. Если нарушений нет, то сведения об организации внесут в Единый реестр учета лицензий (ЕРУЛ). Уведомление о получении лицензии и выписка из реестра лицензий, подписанная ЭП, поступят в личный кабинет ЕРУЛ.
Шаг 8. Зарегистрируйте ККТ
Всем продавцам и поставщикам платных услуг, которые работают с физлицами и получают выручку (за исключением некоторых организаций и ИП), нужно применять ККТ. Зарегистрировать ККТ можно любым удобным способом:
онлайн на Госуслугах;
в личном кабинете организации или ИП на сайте ФНС;
лично в ФНС;
через оператора фискальных данных, с которым заключен договор.
Чтобы подать заявление онлайн, нужен сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП).
Шаг 9. Уведомьте о начале деятельности
На этом этапе нужно уведомить Роспотребнадзор о начале предпринимательской деятельности. Это нужно сделать до начала фактического выполнения работ или предоставления услуг по отдельным видам деятельности.
Если не уведомить Роспотребнадзор, будут штрафы:
для ИП — от 3 до 5 тыс. руб.
для организаций — от 10 до 20 тыс. руб.
Если самостоятельно сложно
Быстро открыть салон красоты можно вместе с сервисом от реестра МСП Старт бизнеса онлайн. Он поможет определиться с организационно-правовой формой, выбрать налоговый режим, зарегистрировать бизнес и получить лицензию.
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