Как открыть салон красоты с нуля в 2025 году

Шаг 1. Оцените рынок и сделайте бизнес-план

Прежде чем открыть ИП или ООО, нужно оценить рынок: проанализировать конкурентов, придумать концепцию. Можно визуализировать все — от потенциальных клиентов до списка услуг.

После оценки рынка можно приступать к бизнес-плану. В него можно включить:

Концепцию салона. В этот пункт входит ценовая политика, сервис, возможные стратегии развития и позиционирование. Описание услуг. В бизнес-плане стоит четко расписать: что будет предлагать салон посетителям. Нужно заранее определиться, будут ли услуги медицинского массажа и косметологии. В таком случае придется получить медицинскую лицензию — за работу без нее могут оштрафовать. Финансовый план. Важно учесть все расходы на начальном этапе: аренда, закупка оборудования, наем персонала, ремонт. Можно оценить постоянные и периодические расходы, а также прогнозируемые доходы и срок окупаемости. Правовую информацию. Сюда включается организационно-правовая форма, режим налогообложения.

Шаг 2. Зарегистрируйте бизнес

Когда концепция и бизнес-план салона готовы, нужно зарегистрировать ИП или юрлицо. Первый вариант подойдет для тех, кто планирует вести бизнес самостоятельно. А если хотите привлекать партнеров или расширяться — открывайте ООО.

Зарегистрировать ИП можно в любом банке. Для открытия ООО нужно будет подать в ФНС учредительные документы. Если планируете оказывать медицинские (косметологические) услуги, то нужно получить лицензию — она выдается как ИП, так и ООО.

Шаг 3. Выберите систему налогообложения

Для салона красоты можно использовать одну из следующих систем налогообложения:

ОСНО. Работать на ОСНО будет довольно нелегко — на этом режиме высокие ставки налога на прибыль и сложный учет. Однако, если выбрать эту систему налогообложения, можно не задумываться о соблюдении лимитов по численности персонала и прибыли — их нет. УСН. Для салона красоты можно выбрать упрощенку и уплачивать только единый налог (и НДС при превышении лимита). А еще на УСН можно уменьшать налог на страховые взносы ИП за себя, так же как и на патенте. ИП может работать на ПСН. Это удобно — стоимость патента не зависит от фактического дохода, и ставки по налогу довольно низкие. Однако на патенте нельзя учесть расходы, нанимать более 15 человек и превышать лимит годового дохода — 60 млн руб.

Выбрать НПД можно, но работать на нем будет сложно. Режим предполагает, что самозанятый будет оказывать услуги в одиночку, а в салоне красоты обычно реализуется множество услуг — парикмахерские, маникюрные, косметологические и другие. Также стоит учитывать, что на НПД есть лимит по доходу — не более 2,4 млн в год.