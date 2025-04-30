Нужно ли сдавать персонифицированные сведения (ПСФЛ) за третий месяц квартала

Если организации пришел отказ в принятии ПСФЛ, то в ситуации нужно разобраться. Рассказываем, почему ФНС не принимает отчетность и что с этим сделать.

Ситуация: организация сдала ПСФЛ за март вместе с РСВ. Однако от ФНС пришел отказ. Что делать?

ФНС поменяла настройки программы с 2025 года, поэтому отказы в приеме отчетности получают практически все. Персонифицированные сведения за 3 месяц квартала можно не сдавать — об этом ФНС писала в 2023 году в письме от 28.03.2023 № БС-4-11/3700@. Однако многие организации продолжили сдавать.

Сдавать отчетность по сотрудникам, а также удерживать НДФЛ и исчислять страховые взносы поможет курс профпереподготовки «Бухгалтер по зарплате». Научитесь работать в 1С:ЗУП и получите официальный красный диплом на 256 ак. часов. После обучения вы получите диплом, который внесем в ФИС ФРДО.

По п. 7 ст. 431 НК до 25 числа каждого месяца нужно сдавать персонифицированные сведения о физлицах, включающие персональные данные физлиц и сведения о суммах выплат в их пользу за предшествующий месяц. Но все эти данные есть в разделе 3 РСВ.

Сведения за третий месяц — раздел 3 РСВ. Саму форму персонифицированных сведений можно не сдавать, тем более, что ФНС ее не принимает.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.