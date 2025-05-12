Главный в компании: кто отвечает за безопасность

Безопасность бизнеса держится на трех ключевых элементах: системах защиты, подготовленных кадрах и людях, которые все это контролируют. Возникает вопрос — кто в компании отвечает за безопасность и на кого ляжет ответственность, если что-то пойдет не так?

Системы безопасности в бизнесе

Российские законы неуклонно усиливают контроль над вопросами безопасности. Это касается как физической защиты объектов, так и киберзащиты.

Физическая защита чаще всего ассоциируется именно с пожарной безопасностью, поскольку возгорания происходят регулярно и несут серьезные последствия вне зависимости от того, кто виноват в инциденте. Тем не менее существуют и другие важные аспекты безопасности помещений, особенно тех, где единовременно находятся свыше 50 человек — будь то магазины, медицинские учреждения либо заведения индустрии гостеприимства (HoReCa).

Помимо мер пожарной безопасности, такие объекты должны иметь системы оповещения и эвакуации при чрезвычайных ситуациях — пожаре, угрозе терроризма или других происшествиях. Каковы требования к этим системам? Только опытный специалист может разобраться — он подберет подходящее оборудование и грамотно его установит.

Казалось бы, ответственность за работу такой системы также лежит исключительно на нем, однако ситуация сложнее: соблюдение требований закона и норм эксплуатации ложится на плечи владельца бизнеса или руководителя организации.

Собственник помещения, руководитель бизнеса или безопасник: кто отвечает за защиту

Безусловно, основополагающая ответственность за безопасность на любом объекте лежит на его владельце. Это закреплено законодательством: собственник несет персональную ответственность, и в случае инцидента спрос будет именно с него. Поэтому в его интересах нанять квалифицированный персонал, который поможет обеспечить безопасность.

Один из ключевых персонажей — опытный специалист по безопасности. Это не случайный человек, а профессионал с опытом и соответствующими знаниями — с 2025 года вступили в силу новые требования: специалист по пожарной безопасности должен иметь подтвержденную квалификацию, пройдя специальное обучение по дополнительным программам.

Если случится пожар, отвечать перед законом будет ответственный за пожарную безопасность. Этот человек отвечает за то, чтобы все системы работали правильно. Далее в цепочке идет руководитель, а если помещение сдано в аренду — собственник.

Не стоит забывать и о специалисте по гражданской обороне. Если про противопожарную безопасность слышали все компании, то про ГО и ЧС, а также антитеррористические системы многие забывают. Для организаций, отнесенных к сфере гражданской обороны, наличие такого специалиста – обязательное требование. Причем в штате должен быть минимум один сотрудник, но количество может увеличиваться в зависимости от общей численности персонала.

Фактически специалист по безопасности (или руководитель отдела безопасности) наряду с руководителем несет полную ответственность за выполнение законодательных норм в сфере безопасности. Однако важно понимать, что юридическая ответственность может быть разного характера: административная, уголовная и гражданско-правовая.

Административная ответственность распространяется на организацию и ее сотрудников. Чаще всего это касается руководителя, но иногда к ответственности могут привлечь и других работников, ответственных за определенные аспекты безопасности.

Сотрудники, отвечающие за охрану труда и пожарную безопасность, могут быть привлечены к уголовной ответственности. Если нарушения произошли во время их работы и привели к негативным последствиям, ответственность может наступить и после увольнения.

Кроме того, руководитель, которого оштрафовали, может предъявить регрессные требования к своему сотруднику. Однако здесь есть свои особенности, связанные с ограниченной материальной ответственностью работников.

В каждом случае состав участников и степень их вины определяет суд. Поэтому заранее сказать, кто именно будет нести ответственность за нарушение требований безопасности, нельзя. Срок давности привлечения к ответственности тоже различается: от двух месяцев для административных правонарушений до 15 лет для уголовных дел.

Безопасник в штате: как выбрать сотрудника и не прогадать

Роль специалиста по безопасности давно вышла за рамки простого реагирования на инциденты. Сегодня эксперт должен обладать широким спектром компетенций и уметь предвидеть риски, а не только «тушить пожары». Список необходимых навыков может варьироваться в зависимости от размера компании, отрасли и специфики бизнеса, но можно выделить несколько ключевых областей:

Технические навыки. Специалист должен не просто знать о правилах антитеррористической безопасности, противопожарной обороны и чрезвычайных ситуациях. Важно понимать, как работают системы видеонаблюдения, оповещения, контроля доступа и защиты периметра. Необходимо разбираться в радиофикации и системах сопряжения, а также в требованиях к их настройке.

Организационные способности. Безопасность предполагает не только техническую оснащенность системами, но и умение пользоваться ими и правильно реагировать на инциденты. Поэтому специалисту по безопасности важно уметь общаться с разными отделами компании. Он должен доступно объяснять необходимость соблюдения правил безопасности всем сотрудникам.

Коммуникабельность. Способность общаться с коллегами разных отделов, объяснить важность мер безопасности простым языком и убедить руководство инвестировать ресурсы в защиту критически важных активов крайне важна. Кроме того, специалист по безопасности должен уметь общаться с представителями проверяющих органов (МЧС, Росгвардия, прокуратура и другие).

Навыки управления проектами. Опыт разработки и внедрения проектов по обеспечению безопасности позволит оперативно реагировать на возникающие инциденты и эффективно управлять рисками. Создание систем безопасности начинается с проектирования. Специалист по безопасности должен глубоко понимать инфраструктуру от прокладки кабелей до соответствия выбранных систем нормативным требованиям, включая федеральные законы и стандарты сертификации.

Стрессоустойчивость. Работа в сфере безопасности связана с высоким уровнем стресса и необходимостью быстро принимать решения в условиях неопределенности.

Обучаемость. Специалист по безопасности должен иметь профильное образование и регулярно обновлять свои знания, посещать конференции, изучать специализированную литературу и осваивать передовые инструменты защиты.

Практический опыт. Важны реальные успешные кейсы проектов по внедрению систем безопасности, предупреждения угроз и участия в ликвидации последствий инцидентов.

Резюме

В вопросах обеспечения безопасности объектов часто возникают разногласия между руководством компании и службой безопасности.

Распространенная ситуация: директор считает себя освобожденным от ответственности после найма специалиста по безопасности, а сотрудники службы безопасности полагают, что несут ответственность только за техническое обеспечение. И обе эти точки зрения ошибочны.

Руководство должно осознавать, что безопасность объекта в значительной степени определяется качеством принимаемых решений и грамотностью организации охраны. Ответственность руководителя — не только обеспечить техническую оснащенность объекта системами безопасности, но и подобрать квалифицированный персонал, способный эффективно управлять этими системами.

Специалисты по безопасности обязаны убедиться, что имеющиеся технические средства соответствуют требованиям законодательства и обеспечивают необходимую защиту. Если компания не готова инвестировать в модернизацию устаревших систем, сотрудник службы безопасности обязан предупредить руководство о рисках и возможных последствиях вплоть до добровольного ухода с должности — в противном случае специалист несет ответственность вместе с руководителем предприятия.

При поступлении на должность безопаснику важно оперативно оценить ситуацию на объекте: проверить работоспособность существующих систем, выявить необходимость модернизации оборудования, наладить взаимодействие с подрядчиками технического обслуживания. Рекомендуется провести аудит состояния технических средств защиты сразу после вступления в должность, а также регулярно повторять данную процедуру.

Таким образом, руководитель и сотрудники службы безопасности совместно несут ответственность за безопасность объекта. Важно своевременно информировать друг друга обо всех изменениях и проблемах, связанных с охраной и защитой имущества, обеспечивая прозрачность и четкость взаимодействия между подразделениями.