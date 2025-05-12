Особенности налогообложения малых технологических компаний

Технологические компании являются двигателем научного прогресса, что особенно важно в стремительно развивающемся мире инноваций. На современном этапе Россия крайне заинтересована в создании и расширении использования собственных новейших технологий, поэтому государство всячески содействует компаниям, способствующим такому развитию. Разберемся, какие именно п

Разберемся, какие именно предприятия и какую поддержку могут получить в налоговой сфере.

Что такое технологическая компания

Начнем с того, что технологическая компания — это российская коммерческая организация, осуществляющая деятельность по разработке и (или) производству продукции (оказанию услуг, выполнению работ) с использованием инновационных технологий.

Законодателем также введено понятие «малая технологическая компания». В рамках данной статьи оно имеет особенное значение. Итак, малой технологической компанией признается организация, которая соответствует условиям, установленным законом от 04.08.2023 № 478-ФЗ «О развитии технологических компаний в Российской Федерации».

Какие компании могут быть признаны малыми технологическими

Согласно Постановлению Правительства от 02.11.2023 № 1847 «Об отнесении технологических компаний к малым технологическим компаниям и о прекращении статуса малых технологических компаний, формировании и ведении реестра малых технологических компаний и об информационном взаимодействии» отнесение технологической компании к малой осуществляется путем ее включения уполномоченным органом в реестр сведений о такой компании.

Для включения организации в реестр и признания малой технологической компанией необходимо соблюдение следующих условий:

основной вид экономической деятельности должен соответствовать одному из видов деятельности, включенных в перечень, утвержденный Правительством (в него входит в том числе деятельность в области образования, здравоохранения, деятельность профессиональная, научная и техническая);

выручка не должна превышать 4 миллиарда рублей за предшествующий календарный год.

Какие меры государственной поддержки предусмотрены для малых технологических компаний

В распоряжении Правительства от 20.05.2023 № 1315-р «Об утверждении Концепции технологического развития на период до 2030 года» перечислены меры, которые государство намерено предпринимать для обеспечения ускоренного развития малых технологических компаний:

создание преференциальных режимов для малых технологических компаний, включая специальное налоговое и административное регулирование;

развитие специальных механизмов инвестиционного финансирования малых технологических компаний, включая крауд-платформы и институт бизнес-ангелов, эндаумент-фонды;

расширение механизмов поддержки молодежного технологического предпринимательства;

создание (масштабирование) цифровых платформ (биржи мощностей) по доступу малых технологических компаний к производственным мощностям крупных компаний для организации опытных и экспериментальных производств.

Таким образом, государство нацелено на реализацию целого ряда различных мер, направленных на поддержку стартапов в области технологий.

Особенности налогообложения малых технологических компаний

С 01.01.2025 основная ставка налога на прибыль организаций увеличилась с 20% до 25%. Соответствующие изменения были внесены в Налоговый кодекс законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ. Тем самым была увеличена налоговая нагрузка на бизнес, но есть исключение, которое может позволить малым технологическим компаниям платить меньше налогов.

Летом 2024 года в Налоговый кодекс было внесено изменение в ст. 284, которое ввело пункт 1.8-5, согласно ему для налогоплательщиков — российских организаций, включенных в реестр малых технологических компаний в соответствии с законом от 04.08.2023 года № 478-ФЗ «О развитии технологических компаний в Российской Федерации», законами субъектов Российской Федерации в 2025 – 2030 годах может устанавливаться пониженная налоговая ставка по налогу, подлежащему зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации.

Некоторые субъекты уже воспользовались этим новшеством в налоговом законодательстве. Так, 25 февраля 2025 года Государственным Советом Удмуртской Республики был принят закон, который снизил ставку по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в региональный бюджет, до 0%.

А 27 марта 2025 года Новгородской областной Думой был принят закон «Об установлении пониженной налоговой ставки по налогу на прибыль организаций для налогоплательщиков-российских организаций, включенных в реестр малых технологических компаний», который установил процентную ставку по налогу на прибыль в размере 10%.

Снижение процентной ставки является выполнением задачи, которую обозначил Президент, направленной на достижение лидерства в области технологий. Налоговые льготы для компаний могут стать эффективным стимулом для их роста и прогресса в будущем. Это, в свою очередь, ускорит процесс коммерциализации их технологий и позволит им развиваться за счет реинвестирования.

Кроме того, малые технологические компании могут применять повышающий коэффициент 2 к первоначальной стоимости изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, полученных в результате научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.

Выводы

Шаги государства в поддержке малых технологических компаний пока очень осторожные. Однако объясняется это тем, что сам институт таких компаний является недавно введенным в российское экономическое пространство. В будущем можно прогнозировать увеличение количества льгот, в том числе налоговых, и усиление мер поддержки компаний, которые своей деятельностью обеспечивают инновационное развитие страны.