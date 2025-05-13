Организация не учла расходы при расчете налога на прибыль: как исправить ошибку прошлого периода

При занижении налоговой базы ФНС запрашивает уточненную декларацию и пояснения. А как быть в противоположной ситуации — если организация переплатила налог, так как не учла расходы?

Ситуация: организация в прошлом периоде не уменьшила налоговую базу при расчете налога на прибыль. Можно ли сделать это в следующем квартале?

П. 1 ст. 54 НК предусмотрена возможность исправления ошибок прошлых периоде в момент, когда они были выявлены. Способ применяется только если ошибки привели к излишней уплате налога в прошлом периоде.

Если организация не учла расходы, то по периоду, к которому они относятся, как раз и произошла излишняя уплата налога. Уточненную декларацию в этом случае подавать не требуется.

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Расходы первого квартала 2025 года отражаются в общем порядке, никаких особенностей по внесению их в декларацию за полугодие нет. Внутри одного периода можно спокойно не отражать какие-то суммы расходов, однако это в любом случае будет считаться ошибкой.

Расходы прошлого налогового периода нельзя отражать в текущем (если в нем был получен убыток) согласно письму Минфина от 29.07.2022 № 03-07-11/73602. Их нужно отражать в текущей декларации по строке 400 Приложения 2 к листу 02.

Однако записи по этому основанию часто вызывают повышенный интерес со стороны налоговых органов. Нужно помнить об этом.

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