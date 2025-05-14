Организация перепутала счета-фактуры для вычета: что делать

Организации вправе на основании счет-фактур заявлять НДС к вычету в пределах трехлетнего срока. Разбираемся, что делать, если документы были перепутаны и возникло расхождение между данными продавца и покупателя.

Ситуация: организация перепутала счета-фактуры прошлого периода и в декларациях появились расхождения. Получилось так, что покупатель восстанавливает меньше НДС, чем организация заявляет к вычету. Нужно ли подавать уточненную декларацию?

Подавать или нет уточненную декларацию — зависит от итогового результата периода, в котором была допущена ошибка. При занижении налогов из-за большого вычета, придется подавать уточненку.

Корректно вести учет по НДС: выставлять счета-фактуры и заполнять декларацию, научим на курсе профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Программа обновлена с учетом налоговой реформы 2025 года: в курсе есть новые уроки по зарплате, налогу на прибыль и НДС. После обучения вы получите диплом, который внесем в ФИС ФРДО.

Если организация перепутала счета-фактуры, по которым был заявлен вычет, то формально обязанности подавать уточненку нет. Однако если ошибка на стороне продавца, то отсутствие уточненной декларации может негативно сказаться на отношениях с покупателем.

В текущем налоговом периоде нельзя исправить ошибки. Дополнительные листы составляются к периоду, в котором была допущена ошибка. Передаются в ФНС они именно через уточненку.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.