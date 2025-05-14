Как учитывать расходы при переходе с УСН на ОСНО

Учет доходов и расходов при переходе с УСН и ОСНО требует особого внимания от налогоплательщиков. В этот период операции могут быть отнесены как к упрощенке, так и к общему режиму. Разбираемся, как учитывать расходы в соответствии с правилами НК.

Ситуация: организация в 2024 году была на УСН «Доходы минус расходы», а с 2025 года перешла на ОСНО. В период применения УСН к расходам не были приняты документы по материалам и услугам. Как их учесть?

Согласно пп. 2 п. 2 ст. 346.25 НК при переходе на ОСНО организация может признавать в расходах на УСН затраты на приобретение товаров, которые были произведены, но не были оплачены в период применения упрощенки.

В целях налога на прибыль расходы признаются в месяце перехода на ОСНО. В буквальном прочтении норм НК следует, что переходные положения в отношении признания затрат касаются только ситуаций, когда расходы в рамках УСН были фактически произведены, но не оплачены, и поэтому не были учтены при расчете единого налога.

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По мнению Минфина из письма от 18.02.2021 № 03-11-11/11165 иные расходы, произведенные организацией в периоде применения УСН, дата признания которых в соответствии со ст. 272 НК истекла, при переходе на ОСНО не учитываются.

Если приобретенные и использованные на УСН материалы и услуги (по которым в 2024 году отсутствовали документы) не были оплачены, то согласно пп. 2 п. 2 ст. 346.25 НК расходы нужно признать в первом месяце перехода на ОСНО.

А вот если они были оплачены, приобретены и использованы, то после получения документов расходы нужно отнести к УСН. На основании ст. 54 и 81 НК необходимо скорректировать налоговую базу по УСН за 2024 год и подать уточненную декларацию

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