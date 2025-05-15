Должная осмотрительность
Должная осмотрительность — это обязанность бизнеса по проверке контрагентов. Перед заключением сделки необходимо проверить потенциального партнера на финансовое положение, платежеспособность, долги перед кредиторами и ФНС и т.д. Ответственность за законность сотрудничества полностью лежит на сторонах сделки.
Закон не регламентирует правила и порядок проверки, но исходить следует из сложившейся практики и использовать все доступные возможности и инструменты для проверки.
Зачем проверять бухгалтерскую отчетность
Бухгалтерская (финансовая) отчетность показывает финансовое состояние компании на отчетную дату — стабильна ли она экономически или есть серьезные убытки. Проверка необходима как внутренним, так и внешним пользователям.
Внутренние пользователи — это руководители и управленцы разного уровня, сотрудники. Например, руководителям проверка отчетности помогает принять взвешенные управленческие решения и выстроить стратегическое планирование (расширить линейку товаров, закупить более мощное оборудование, привлечь дополнительные инвестиционные средства и т.д.).
Внешние пользователи — это партнеры, инвесторы, контролирующие органы. Партнерам и инвесторам важно знать о платежеспособности компании, ее экономической устойчивости. А контролеры могут принять решение о проверке компании, исходя из данных бухотчетности.
Проверять документацию будущих партнеров необходимо для оптимизации бизнес-процессов и исключения возможных рисков при заключении сделок.
Виды финансовых докладов компаний
Рассмотрим особенности двух видов отчетности, которые необходимо публиковать компаниям.
Международный стандарт финансовой отчетности (МСФО)
МСФО — это документ, который требует от компаний ведения финотчетности в соответствии с международной практикой и нормами. Он включает сведения о финансовом состоянии компании, движении денежных средств, изменениях в капитале, совокупном доходе.
Международный стандарт применяют кредитные организации, страховые компании, негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании (инвестфондов, ПИФ, негосударственных пенсионных фондов), ФГУП, АО (акции которых находятся в федеральной собственности и утверждаются на правительственном уровне), клининговые компании.
Российский стандарт бухгалтерской отчетности (РСБУ)
РСБУ — это правила и порядок формирования бухгалтерской документации, требования и стандарт к которой устанавливает Центральный банк. Документы составляются на русском языке и в рублях. Бухучет ведется согласно единому плану счетов.
Российский стандарт применяют практически все организации с различными видами деятельности, за исключением учреждений банковской сферы. РСБУ включает в себя следующие отчеты — баланс, экономические показатели, движение денежных средств, изменения в капитале, типовые формы, инструкции, аудиторские заключения.
Как найти бухгалтерскую отчетность контрагента
Найти отчетность по ИНН контрагента можно на сайте Гир Бо или воспользоваться онлайн-сервисом проверки контрагентов. Ниже — пошаговые инструкции, как найти бухгалтерскую отчетность по ИНН контрагента в Гир Бо и на «Клерке».
Гир Бо — бухгалтерский баланс
Компании сдают бухгалтерскую (финансовую) отчетность и на основании этих данных ФНС ведет информационный ресурс — Гир Бо (пп. 5.1 п. 1 ст. 23 НК). Это открытый источник, где любое заинтересованное лицо может посмотреть бухгалтерскую отчетность организации по ИНН.
Пошаговая инструкция:
Шаг 1. Откройте информационный ресурс — сайт Гир Бо:
Шаг 2. Укажите ИНН компании в поисковой строке.
Шаг 3. Нажмите кнопку «Поиск». На экране отобразятся результаты поиска — общая информация о компании и специальное поле, в котором нужно отметить параметры для выгрузки отчета:
Система формирует сведения о балансе компаний, начиная с 2019 года. Для отдельных компаний дополнительно можно запросить пояснения к балансу и аудиторское заключение.
Обратите внимание, что по ИП данных в информационном ресурсе нет, так как они не обязаны вести бухучет и сдавать финотчетность.
Проверка контрагентов по 40+ источникам на Клерк.Ру
Сервис «Проверка контрагентов» — это удобная система проверки потенциальных партнеров, которая предоставляет структурированные данные для оценки (общая информация, финансы, сведения из Росстата, учредители, виды деятельности и т.д.). Информация находится в открытом доступе — воспользоваться сервисом могут все заинтересованные лица.
Пошаговая инструкция:
Шаг 1. Перейдите в сервис «Проверка контрагентов».
Шаг 2. Укажите ИНН контрагента в поисковой строке и выберите нужную компанию из выпадающего списка (также поиск возможен по наименованию компании и ОГРН).
Шаг 3. Система перебросит на страницу с данными о компании. Информация разделена на разделы — «Сводка», «Финансы», «События», «Виды деятельности».
Шаг 4. Перейдите в раздел «Финансы», чтобы посмотреть необходимые сведения — финансовые результаты (выручка, чистая прибыль, убытки), бухгалтерский баланс (активы, пассивы).
С помощью сервиса «Проверка контрагентов» можно оценить финансовое состояние контрагента, принять взвешенное решение о сотрудничестве и спрогнозировать возможные риски.
Как оценить платежеспособность контрагента
Перед тем как заключать сделку, важно убедиться, что контрагент — надежный партнер, способный выполнять свои обязательства. Один из главных шагов — оценка его платежеспособности. Вот ключевые параметры, которые помогут сделать выводы:
Анализ учредителей. Обратите внимание, не упоминались ли их имена в незаконных схемах, не связана ли их деятельность с частыми банкротствами и судебными спорами, имеет ли компания опыт в нужной отрасли.
Анализ учредительной документации. Проверьте устав и сведения из ЕГРЮЛ. Они должны быть актуальны: заявленный вид деятельности соответствует предмету контракта, нет запрета на определенные сделки, указаны реальные адреса и руководители.
Анализ лицензий. Если контрагент работает в лицензируемой сфере (например, строительство, медицина, транспорт), наличие действующей лицензии обязательно. Убедитесь, что лицензия выдана на нужный вид деятельности, она действует на момент проверки, нет оснований для приостановки или аннулирования.
Информация о нарушениях. Оцените юридическую чистоту компании: отсутствуют штрафы, компания не участвовала в судах (особенно по искам о неуплате долгов), на счета не наложены блокировки, нет сведений о дисквалификации руководителей.
Кроме этого, необходим финансовый анализ.
На что обратить внимание:
Выручка и прибыль — у стабильной компании нет резких «просадок» в доходах.
Чистые активы — если они ниже уставного капитала, это тревожный знак.
Долговая нагрузка — высокий уровень задолженности может говорить о проблемах с финансами.
Коэффициенты ликвидности — показывают, насколько быстро компания может погасить долги.
Аудиторское заключение (если есть) — особенно полезно для анализа крупных компаний.
Приведем примеры расчета некоторых коэффициентов.
Коэффициент текущей ликвидности определяется по данным строк в бухгалтерском балансе: 1200 / (1510 + 1520 + 1550). Нормой считается коэффициент в диапазоне 1,5–2,5. Высокий коэффициент говорит о том, что компания способна вовремя расплатиться по обязательствам.
Коэффициент финансового положения тоже определяется по строкам бухбаланса: 1300 / 1600. Нормой считается коэффициент в диапазоне 0,3–0,5. Если значение ниже, то компания близка к банкротству.
Цифры расскажут больше слов. Основные показатели можно посмотреть в бухгалтерской отчетности, которую легко найти по ИНН через сервисы ФНС, на «Клерке» и др.
Можно ли ограничить доступ к финансовой отчетности
Некоторые категории организаций могут закрыть сведения о бухотчетности на сайте Гир Бо, а при необходимости — снова открыть доступ (постановление Правительства от 16.09.2022 № 1624).
Для этого необходимо направить заявление в территориальный орган ФНС. Заявление подается онлайн с указанием кода причины, по которой необходимо ограничить доступ к финотчетности (от 1 до 6). Форма заявления утверждена приказом ФНС от 14.10.2022 № ЕД-7-1/939@.
Ограничить доступ к финансовой отчетности могут не все компании, а лишь некоторые:
организации ОПК;
юрлица из перечня стратегических предприятий;
резиденты, к которым применяется валютный контроль;
организации, к которым применяются (могут применяться) санкции и ограничения недружественных стран.
Также закрыть информацию могут и другие компании, если решение об ограничении доступа к финотчетности принято в Правительстве или Центробанке (по отчетам, которые сдают в ЦБ).
Где еще компании раскрывают информацию
Посмотреть бухгалтерскую (финансовую) отчетность компаний можно еще несколькими способами, о которых — ниже
На сайте компании
На сайтах публичных компаний обычно можно найти финансовую информацию в специальном разделе на их сайте. Это говорит об их честных и прозрачных намерениях по отношению к партнерам. Например, эти данные могут посмотреть инвесторы и сделать выводы об успешности проекта для инвестирования.
Сайт Росстата
Пользователь может запросить информацию о бухгалтерской отчетности по ИНН компании на сайте Росстата. Система предоставляет данные за 2012–2018 годы. Сведения о бухотчетности можно посмотреть на экране, а при необходимости скачать на рабочий стол в формате Word или Excel.
Сайты распространители информации на рынке ценных бумаг
Раскрытие информации об эмиссионных ценных бумагах регулируется положением Банка России от 27.03.2020 № 714-П. Право раскрытия информации установлено для уполномоченных агентств, которым компании передают сведения для публикации. Агентство размещает информацию в ленте новостей, после чего сведения автоматически передаются бирже. Пользователь может зайти на сайт уполномоченного агентства и по ИНН, ОГРН или ОКПО запросить отчет о компании.
Часто задаваемые вопросы
Кто может получить сведения из Гир Бо?
Получить сведения из Гир Бо о бухгалтерском балансе могут все заинтересованные лица — собственники бизнеса, сотрудники компаний, аналитики, оценщики, инвесторы, надзорные органы. Информация находится в открытом доступе.
Можно ли посмотреть финансовую отчетность ИП?
Закон не обязывает ИП вести бухучет и сдавать финансовую отчетность. Но ИП могут вести бухучет по желанию — в этом случае вы можете напрямую запросить у него документацию по финансам для принятия решения о сотрудничестве. А также можно скачать выписку из ЕГРИП.
Какие именно сведения можно получить из Гир Бо?
На сайте Гир Бо можно посмотреть информацию о бухгалтерском балансе юридических лиц, за исключением тех, кто не обязан вести бухучет.
Насколько полная информация Гир Бо?
На сайте Гир Бо можно посмотреть бухгалтерский баланс по ИНН компании, но иногда этих данных недостаточно для полноценного анализа. Данные предоставляются по компаниям, начиная с 2019 года. Поэтому разработчики запустили новый сервис «Финансовая справка» с подробной историей всех балансов юрлиц. Стоимость полного отчета — 150 руб.
Подведем итоги
Перед заключением сделки необходимо проверять контрагента на финансовую устойчивость, платежеспособность, ликвидность активов и т.д.
Один из основных источников для анализа — это документация по финансам. В ней содержится информация о выручке, прибыли, денежных потоках, активах, дебиторских и кредиторских обязательствах компании.
Получить данные об отчетности контрагента можно несколькими способами — запросить у него лично, посмотреть на сайте компании, а также на сайтах Гир Бо, Росстата или уполномоченных агентств по раскрытию информации о ценных бумагах.
Проверить компанию по ИНН можно в сервисе «Проверка контрагентов». Данные собираются из 40+ источников об организациях и ИП. Информация предоставляется в структурированном виде, удобно разделена на разделы, оформлена в виде графиков и таблиц. На основании этих данных можно проанализировать контрагента и избежать рискованных сделок с недобросовестными контрагентами.
Начать дискуссию