Должная осмотрительность

Должная осмотрительность — это обязанность бизнеса по проверке контрагентов. Перед заключением сделки необходимо проверить потенциального партнера на финансовое положение, платежеспособность, долги перед кредиторами и ФНС и т.д. Ответственность за законность сотрудничества полностью лежит на сторонах сделки.

Закон не регламентирует правила и порядок проверки, но исходить следует из сложившейся практики и использовать все доступные возможности и инструменты для проверки.