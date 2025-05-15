Организация оплачивает будущему работнику проезд: нужно ли исчислять НДФЛ

Если организация решила оплатить кандидату проезд, то нужно определиться: будет ли эта компенсация — доходом работника. Разбираемся, начислять ли на такую выплату НДФЛ.

Оплата стоимости проезда не подпадает под ст. 217 НК, так как:

с кандидатом на момент оплаты проезда не оформлен трудовой договор ;

поездка соискателя вакансии не считается переездом на работу в иной местности;

собеседование с лицами, желающими занять определенную должность, проводится в их интересах, а не в интересах заявивших вакансию компаний.

Позиция Минфина по этому вопросу отражена в письме от 06.08.2010 № 03-04-06/6-170. Ведомство настаивает, что оплату организацией проезда кандидатов на должности следует считать доходом в натуральной форме, поэтому исчислять НДФЛ нужно. При этом на взимание налога не влияет факт дальнейшего трудоустройства.

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Налогооблагаемую прибыль возмещения стоимости проезда сотрудников до места работы и обратно можно уменьшать в случае, если такая компенсация предусмотрена трудовым или коллективным договором. В данном случае оплата проезда происходит кандидату, поэтому в расходы по налогу на прибыль ее включить нельзя.

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